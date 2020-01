Paolo Fox, oroscopo 16 gennaio/ Ariete, Leone e Scorpione flop, ma…

Oroscopo: Leone, Ariete, Scorpione i segni flop di oggi!

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare da vicino i segni a due stelle, quelli che si possono dunque considerare flop. Ariete: situazione di leve disagio per la giornata di oggi. Pare che in questi giorni il segno sia ingovernabile. E’ difficile parlare con questo segno che vuole avere sempre ragione. Qualsiasi cosa gli si dica potrebbe portare a uno scontro. Quando gira male non si guarda troppo la gente che è intorno, ma vive di disagio. Leone: cielo importante. Il segno in questi giorni sta cercando di ripristinare dei rapporti sentimentali. Da oggi c’è un transito particolare di Mercurio che rappresenta i rapporti con i fratelli e i parenti, non solo le finanze. Dipende da caso a caso, da ascendente ad ascendente. Scorpione: il segno si trova con un Mercurio un po’ strano. Probabilmente ci sono più spese. Se si ha una proprietà o si devono fare dei lavori attenzione. Il segno può consolarsi con l’amore in questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio: previsioni I Fatti Vostri, i segni a tre stelle

Salendo di poco nella graduatoria dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ecco i segni a tre stelle. Gemelli: ci sarà una fine del mese buona. Se si promette da tempo di fare un accordo o rimettere a posto la questione lavorativa saltata per Giove opposto l’anno scorso, visto che Sole sarà in ottimo aspetto, ora si possono accomodare diverse cose. Più si è andati giù ed è chiaro che è più difficile salire su. Si devono sanare certe situazioni per poi ripartire, molti lo faranno in questi giorni. I sentimenti sono un po’ allo sbando rispetto al resto. Nelle relazioni d’amore c’è qualche fastidio e forse si dovranno mettere in chiaro tante cose. Chi ha dei figli è preoccupato, ha speso troppo. Acquario: qualche spesa di troppo come lo Scorpione. Si pensa un po’ troppo ai soldi che stanno uscendo e forse anche alla situazione economica generale. Strano che il segno si soffermi su questo. Quando si spende però quanto si guadagna, o addirittura di più, anche i più menefreghisti si devono fermare ad osservare la realtà. Non c’è un vero blocco per quanto riguarda le relazioni sentimentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA