Paolo Fox, oroscopo 16 gennaio/ Toro, Bilancia e Sagittario top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio: previsioni I Fatti Vostri, segni in crescita

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri andiamo a vedere quei segni da considerare in crescita e che meritano per oggi quattro stelle. Cancro: ci si potrebbe innamorare, forse lo si è già. Di chi o con quale esito è un altro discorso. Il bell’oroscopo però non è sinonimo di successo, se ci si innamora di chi è legato o indisponibile blocca tutto. L’intrigo e l’interesse è da augurarsi che sia ricambiato. Vergine: attenzione alle malelingue e quelli che giocano un ruolo non proprio affidabile nei confronti del segno. Sorridono davanti e poi si possono vivere delle difficoltà. In amore si è un pochino lontani psicologicamente e fisicamente. Forse si pensa un po’ troppo alle questioni pratiche ed economiche. Capricorno: bella Venere, bel Giove e Saturno. Il segno dice di non vedere progressi, convincerlo che le cose funzionano è un po’ difficile. Questo perché si è attenti alla realtà e anche abbastanza esigenti. Questo potrebbe portare a scegliere quali sono le persone da frequentare e quelle da mettere al bando. Pesci: si vive un amore in questi giorni, un trasporto, una passione. Venere in buon aspetto lo dice il cielo, ma su chi si punta l’attenzione è un altro discorso. Avere un buon oroscopo non significa arrivare allo scopo.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Bilancia, Sagittario i segni al top del giorno

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri, quelli che meritano cinque stelline. Toro: il segno ha molto e avrà ancora di più in questo 2020. Ci sarà una bella primavera di decisioni, grandi scelte. C’è anche oggi una Luna importante che riguarda la famiglia, molto importante per questo segno. E’ raro che uno nato sotto questo segno non si occupi dei genitori anche anziani. Attenzione alle questioni economiche e soluzioni per la casa come quello che riguarda il rapporto economico e immobiliare. Bilancia: il successo non manca, nonostante la fatica questo è un bell’oroscopo con Mercurio e Marte in buon aspetto. Dipende dal segno fare delle scelte. C’è un cielo luminosissimo fino a marzo. Questo è un periodo di scelte da fare solo quando si è convinti. Le scelte che si fanno devono essere ponderate per un domani Sagittario: il segno ha qualche dubbio d’amore in questo periodo e qualche tensione. Questo oroscopo però è importante per le questioni di carattere lavorativo. Chi un’idea in mente vede un cielo utile. Ci possono essere dei buoni affari, ottimo oroscopo per le finanze e i piccoli guadagni.

