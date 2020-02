Paolo Fox, oroscopo 17-23 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Gemelli in crisi, Capricorno e Vergine al top

Paolo Fox, oroscopo 17-23 febbraio 2020 I Fatti Vostri

E’ stata una settimana movimentata quella che si è conclusa per Paolo Fox che con il suo Oroscopo non si è occupato solo delle stelle giorno per giorno a I Fatti Vostri ma anche di quello speciale di San Valentino che lo ha visto protagonista a La Vita in Diretta. Oggi, però, l’astrologo è chiamato a dire la sua sui dodici segni mettendo insieme quelle che saranno le novità dei prossimi giorni ovvero dal 17 al 23 febbraio 2020. Chi sarà salito in classifica, chi no, chi dovrà stare attento ai propri movimenti? Come sempre le rivelazioni arrivano al lunedì durante il finale de I Fatti Vostri quando Paolo Fox siede al fianco di Giancarlo Magalli per la classifica della settimana. Come sempre, la classifica inizia dalla coda e, in particolare, all’ultimo posto ci finiscono ancora i Gemelli con la promessa che questa sarà l’ultima volta, almeno per adesso: “Siamo fuori dal tunnel e la settimana prossima tutto cambierà, promesso, tante cose sono in costruzione ma poi bisognerà realizzarle”. Gli ultimi posti prevedono ancora la presenza, in questa settimana, di Ariete (“perdete tutti e poi riguadagnate tutto, in primavera riparte tutto dopo la rigidità e l’inverno”) e il Leone (“siete contenti quando il cuore batte forte ma c’è qualche piccolo disagio per adesso, evitate conflitti”).

Nell’oroscopo 17-23 febbraio, Paolo Fox rivela che il primo posto è per…

Lontano dagli ultimi tre posti della classifica di Paolo Fox dal 17 al 23 febbraio di questa settimana troviamo il Cancro, segno adorabile ma ricercato per gli appassionati di enigmistica: “La cosa importante è quella di trovare un equilibrio interiore e non negli altri”. I Bilancia sono chiamati a fare un salto in avanti “trovare una via più breve per raggiungere quello che volete” perché è la paura un po’ che li frena. Paolo Fox si avvicina così alla parte centrali della classifica, quei posti in cui si è lontani dalla coda ma anche dalla cinema, ed è proprio in questi posti che troviamo lo Scorpione (“Non siete ancora in forma ma presto avrete modo di mettervi in gioco”), l’Acquario (“Siete legati ad un filo di speranza al transito di Venere, da aprile a giugno farete scelte impossibili da praticare”), il Toro (“presto arriveranno grandi stelle, il tempo vola e vi invito a programmare le cose”) e, infine, il Sagittario (“La settimana inizia bene questa, voi attirate la fortuna, con questo cielo è difficile non superare una prova, adesso aumenta il desiderio di andare avanti e conoscere persone nuove”). Finalmente, quasi alle 13.00, arrivano i tre segni zodiacali fortunati della settimana ovvero quelli che troviamo sul podio Pesci (“Arrivano scelte importanti da fare, avete bisogno di emozioni forti e forse dovreste prendere un po’ da tutti…”), Vergine al secondo posto (“E’ un bel cielo, è difficile che ci siano cose che vi remano contro”) e Capricorno al primo (“Se fate scelte drastiche non topperete, non buttate all’aria nulla e non peccate di ambizione, se c’è da ripartire da zero fatelo”).

