Paolo Fox, Oroscopo 17-23 febbraio/ Analisi classifica settimanale: Pesci top, Sagittario e Toro in crescita

Analisi classifica settimanale 17-23 febbraio dell’oroscopo Paolo Fox: segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la parte alta della classifica con le posizioni dalla 6 alla 4. Acquario: piano piano si recupera. Molti non sono stati in perfetta forma. Alcuni hanno fatto un check up, altri verificano cosa devono fare. Non tutti hanno lo stesso destino, ma c’è un filo comune che lega tutti i segni. Tecnicamente molti stanno ottenendo successo. Toro: tra il 16 e il 17 marzo in quella settimana ci saranno grandi stelle per molti segni zodiacali. Siccome il tempo vola e manca un mese a quella data l’invito è a programmare le cose. Si deve uscire fuori dalla logica di cosa possa accadere dalla prossima settimana. Un amore, un rapporto importante, una grande decisione possono cambiare i piani. Entro un mese ci saranno delle sicurezze. Sagittario: il segno calamita la fortuna anche se si pensa che non è così. Tutti si lamentano, ma invece bisogna prendere l’aspetto buono della vita a meno di problemi gravi. Con questo cielo è difficile non superare una prova.

Podio classifica oroscopo settimanale

È il momento di andare ad analizzare il podio dell’oroscopo di Paolo Fox dalla terza alla prima posizione. Pesci: il passato ha sempre un peso. Il dejavu per alcuni è l’inferno, mentre per questo segno è un comodo rifugio per non affrontare le novità. Se il passato conta veramente allora va bene far riemergere tutto. Se è una scusa per non soffrire può essere un problema. Servirebbe un atto di coraggio. Vergine: stelle buone in questo periodo. Onore al merito perché ultimamente ci sono state delle complicazioni. Tante cose si verificano e poi coincidono. E’ un bel cielo ed è difficile pensare che ora non ci siano delle soluzioni. Si potrebbe trovare un escamotage per stare meglio. Da dove si parte? Questo è importante per il recupero e per capire dove si arriva. Capricorno: Saturno nel segno, la roccia. Il segno viene rappresentato da questo pianeta, il non cambiare idea è il dictat. Se si fanno delle scelte importanti non si sbaglia.

