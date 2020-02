Paolo Fox, Oroscopo 17-23 febbraio/ Analisi classifica settimanale: Scorpione in calo, Ariete e Leone flop

Oroscopo Paolo Fox 17-23 febbraio, classifica settimana: analisi dei segni flop

Paolo Fox torna con la classifica dell’oroscopo a I Fatti Vostri. Partiamo dal fondo con le posizioni dalla 12 alla 10. Gemelli: ormai si è fuori dal tunnel, molte persone nate sotto questo segno trovano conferme su un 2019 difficile e ora si prova a recuperare. Tante delle cose che si portano avanti sono in costruzione e bisognerà poi realizzarle. C’è qui la maggiore fatica, si riuscirà comunque a trovare una via per arrivare al proprio scopo. Ariete: avere pianeti contro non vuol dire che le cose vanno male, ma che ci sono delle evoluzioni a metà. In casi eccezionali c’è tanta fatica, senza riuscire a trovare conferma in un progetto. Si fanno le cose e poi magari si riparte da zero, questo riguarda soprattutto gli imprenditori. Leone: ci sono delle perplessità per il lavoro e le cose di tutti i giorni. Non ci si accontenta però. Si vuole trovare sempre qualcosa che faccia emozionare. Più batte forte il cuore e più si è contenti. Ci sono stelle che possono creare qualche piccolo disagio per le poche novità.

Segni in calo oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione, Bilancia

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox salendo nella classifica nelle posizioni dalla 9 alla 7. Cancro: non ci sta il segno in un momento in cui si è indecifrabili. Il segno è adorabile, ma soprattutto ricercato dagli appassionati di enigmistica. A volte infatti i Cancro non si capiscono da soli. Ciò che va bene in un giorno può non andare bene in un altro. La cosa importante è trovare un equilibrio interiore e non cercarlo negli altri. Bilancia: è un momento in cui ci saranno delle indecisioni legate anche alla vita professionale. Forse è un momento in cui si deve provare a fare un salto portandosi da un’altra parte. Si cerca la via più breve per arrivare alla destinazione che ci si è prefissati. Scorpione: questo segno zodiacale non ha, genericamente, forze quando va un attimo giù anche dal punto di vista fisico. Questo diventa difficile anche dal punto di vista emotivo, non si riesce a reagire.

