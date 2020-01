Paolo Fox, oroscopo 17 gennaio 2020/ Ariete, Capricorno e Cancro giornata nera! (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: Capricorno, Ariete e Cancro flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ecco i segni da considerare come flop. Capricorno: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Oggi si è decisamente sotto pressione, capita di fermarsi a pensare cosa fare nel futuro. Si tratta di superare la nottata per arrivare a una giornata migliore. Ariete: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Il segno non vive un momento di forza. Avere Giove e Saturno dissonanti non è facile. Da qualche tempo ci sono delle conquiste da portare avanti. Questo fine settimana inizia però a funzionare, le risorse saranno maggiori da qui alla primavera. Cancro: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Innamorarsi è probabile, Venere è favorevole, ma si deve essere convinti se lo si prova. A volte ci si innamora proprio quando si soffre. Si misura la passione che si ha per una persona tanto più fa soffrire. Se quando una persona non c’è si sta male la si ama veramente.

Oroscopo, i segni in fase di stallo della classifica del giorno di Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni che vivono una fase di stallo. Gemelli: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Sono da curare i rapporti interpersonali e familiari. E’ arrivata una Venere un po’ strana che rappresenta lontananza, cioè che anche se si è vicini possono esserci dei problemi. La distanza può essere legata al quotidiano. Bilancia: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. C’è una grande scelta da fare. Aprile, maggio e giugno sono mesi con Saturno in ottimo aspetto. E’ probabile che prenda luce un grande progetto con una grande situazione da portare avanti. Forse si sta anche pensando a cosa fare. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Non ci si deve curare delle cose che si dicono. Più si è ammirati e più la gente prova invidia, c’è sempre quello che dice una parola di troppo creando dispiacere. Soprattutto nel lavoro e se ci sono degli invidiosi si potrebbe accanire.

