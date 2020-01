Paolo Fox, oroscopo 17 gennaio 2020/ Classifica: Toro e Pesci al top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: Pesci e Toro al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna con quelli che sono i segni al top per la giornata di oggi, 17 gennaio 2020, seguendo le sue parole a I Fatti Vostri. Toro: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Il segno in questi giorni mette in riga tutti. Questo lo sa chi ha un Toro al suo fianco. Si è gelosi e possessivi quando si necessita esserlo. Se si danno garanzie il segno non è ossessivo, si è gelosi quando si pensa che tutto non fili liscio. In questi giorni si è visto che certe persone non sono state corrette ci si insospettisce e ci si chiede il perché di vari comportamenti. Venere dal 13 è tornata favorevole, il che non vuol dire che l’amore cade tra le braccia ma ci si può imporre. Pesci: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Venere buona, Luna buona, a questo punto si deve rispondere al telefono e non ci si deve far desiderare. E’ un momento di grandi progetti, se si decide di chiudere è il segno a farlo.

Oroscopo, segni in fase di crescita: Scorpione, Acquario, Sagittario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni che si possono considerare in crescita. Acquario: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Si sta meglio rispetto alla fine del 2019 quando si era molto appesantiti a livello fisico. Sagittario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Il cielo è importante ed è difficile rimanere in disparte. Come il Leone non ci sono aspetti planetari così netti, ci si ritrova in una situazione serena ma manca un pungolo nelle relazioni con gli altri. Scorpione: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Questo è un weekend molto interessante, tanto più che la Luna viene a trovare il segno che si attiva ed emerge. C’è un’esplosione importante, convalidata da una buona domenica.

