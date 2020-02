Paolo Fox, oroscopo 18 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Gemelli e Bilancia flop!

OROSCOPO PAOLO FOX 18 FEBBRAIO, SEGNI IN CALO

Voltiamo pagina e saliamo di grado, ecco i segni in calo a tre stelle per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: se c’è una cosa che piace fare si deve continuare a farla. Non è che quando ci sono pianeti contrari improvvisamente non interessa più nulla, ma ci sono ostilità, lottando con persone che cercano di fermare il segno contro qualche nemico che c’è sempre. Questo perché c’è una carica eccezionale. Ci si presenta in maniera molto tenace e forte comunque tutto. Cancro: anche se c’è un impiego fisso si potrebbe cambiare ruolo. Se si sta portando avanti un’attività potrebbe essere part time. Questo stato di cosa, legato al proprio modo di essere, da una parte agita ma dall’altro lato conforta. Il segno infatti detesta la precarietà, ma in questa non sta del tutto male anzi la cerca. Scorpione: si è sempre in guerra anche con sé stessi, alla ricerca di qualcosa di più. Si alternano momenti di totale apatia, quando non ci si muove, a giornate in cui si fa di tutto. Ci si deve curare del fisico e darsi da fare. Acquario: da qui a quattro mesi non si potrà andare avanti così. Ci sono delle situazioni da chiarire, tagliare, perfezionare. Si devono fare delle richieste e per ora il segno temporeggia e questo può indicare qualche fastidio.

SEGNI FLOP OROSCOPO PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni flop che si meritano due stelle, seguendo quanto raccontato a I Fatti Vostri su Rai 2. Gemelli: Luna in opposizione al mattino, il segno sembra essere nervoso e giù di giri. Forse si scalpita. Ci sono tante cose da discutere e si vorrebbe fare tutto in poco tempo. Non si è deciso quali sono le strategie vincenti. Da qui a un mese si dovranno decidere tante cose. Dal 18 marzo si muove qualcosa, ma dal 22 c’è il grande risveglio del segno. L’astrologia funziona perché dà dei cicli che dicono di agire e quando stare fermi. Siamo in fase di rielaborazione, giornate in cui magari ci sono delle proposte che non sono state concretizzate. Piano piano si arriverà al dunque. Bilancia: la seconda parte della giornata potrebbe essere più sotto pressione. Per fortuna il segno ha un salvavita come quello dei contatori, quando ci sono troppi sovraccarichi e si pensa a troppe cose e si fanno delle scelte scatta e si sta fermi. Forse è il caso di non rimettersi in azione. Al momento il segno è in stato di grande interesse per il futuro. Tra aprile e giugno si dovranno fare dei grandi passi, cambiamenti che arriveranno per scelta o per destino.

