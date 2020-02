Paolo Fox, oroscopo 18 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Vergine e Capricorno al top!

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2020: Vergine e Capricorno

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, quelli che ottengono ben cinque stelle. Vergine: cominciano ad esserci delle invidie attorno a uno dei segni favoriti per il 2020. Non c’è un solo pianeta contrario in questo periodo. La dimostrazione arriva anche dai successi dei personaggi pubblici come ci ha detto Sanremo. L’astrologia dà una tendenza, non dice di certo cosa accade domani. Se ci si rimprovera di aver sbagliato nel passato o si pensa sempre ad un ex o si vive una situazione difficile e si rimane fermi per paura allora non succede nulla e questo vale per tutti e 12 i segni. Se si è liberi ad aprirsi a nuove emozioni è difficile non sentirsi felici. Non lo si è per forza se si è in una coppia, si ha un lavoro fisso o una bella casa, ma anche chi vive giorno dopo giorno. Ognuno è fatto in maniera diversa. Capricorno: si vivono ottime condizioni. Ci sono delle persone, anche delle squadre di calcio, che appartenenti a questo segno stanno volando alto. C’è la grande necessità di porsi un obiettivo in questo momento. Il segno forse non si mette a contare le ore e i minuti, ma ha un progetto di base cambiando le proprie idee a seconda di come va la giornata.

Toro, Leone, Sagittario e Pesci in crescita per l’oroscopo di Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni in crescita della giornata di oggi, 18 febbraio, quelli a quattro stelle. Toro: Giove, Saturno e Venere a breve nel segno indica un grande potere di convincere gli altri. Si possono mettere in ordine tante cose. Ci si è prefissi di raggiungere una tappa e lo si farà entro marzo. Se si deve dire si a un accordo ci si deve pensare bene perché il prossimo mese sarà molto utile. Leone: questo è un periodo buono per l’amore. Se c’è una crisi si può chiarire come stanno le cose, è il segno a gestire la crisi stessa. Non si è soggetti al volere di un’altra persona, non si soffre perché le persone attorno stringono il cappio e fanno sentire prigionieri di un sentimento. E’ lo stesso segno a regolare i conti. Sagittario: il segno vive di forza e chissà che non sia già accaduto qualcosa di positivo. La forza può essere ridistribuita anche a chi c’è intorno. Se è stata fatta una scelta nel 2019 ora ci sono buone opportunità per raccogliere i frutti di quanto seminato. Pesci: il Sole sta entrando nel segno. Il problema, se tale si può chiamare, è l’estrema sensibilità.

