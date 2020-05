Paolo Fox Oroscopo 18 maggio-24 maggio 2020 I Fatti Vostri/ Vergine flop, Gemelli top

Pubblicità

PAOLO FOX OROSCOPO SETTIMANALE DAL 18 AL 24 MAGGIO: I SEGNI FLOP

Paolo Fox torna a I Fatti Vostri per l’oroscopo settimanale. Ormai è una settimana che l’astrologo è tornato su Rai2 seppur in video collegamento e non in studio e anche oggi ha ribadito che la voglia di tornare c’è ma al momento le entrate sono contingentate e quindi preferisce rimane a casa. Giancarlo Magalli lancia il collegamento con lui che lancia la novità di questa Fase 2 anche per quello che riguarda l’Oroscopo con le previsioni da oggi al 24 maggio: “Oggi ripristiniamo persino le stelline”. Da questo momento in poi iniziano le sue previsioni tra chi soffre la presenza di Mercurio e chi, invece, può coglierne i frutti. I primi segni che mette in fila sono quelli flop e, in particolare, quelli con due stelline a cominciare dalla Vergine: “Ho sempre detto che è un anno importante e di forza, ma vi devo dare due stelline perché in questi giorni avremo una dissonanza tra i pianeti veloci e per questo sarete molto nervosi. Voi siete capaci di piani diabolici ma vi consiglio di stare tranquilli per un paio di settimane, sarà meglio non farli arrabbiare”. Al gruppo dei flop si unisce anche il Capricorno “sotto pressione perché ci sono questioni da risolvere per quel che riguarda la casa e saranno un po’ agitati” proprio come i Pesci che avranno delle scarse certezze in amore: “Ci saranno tensioni da risolvere, se vivete una storia complicata sarà meglio rinunciare alle polemiche. Nel fine settimana le storie in crisi…”.

Pubblicità

PAOLO FOX I SEGNI TOP DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 MAGGIO

Andrà meglio ai segni di mezzo, quelli che hanno ricevuto tre e quattro stelle a cominciare dall’Ariete (“Avete risolto difficili questioni personali”) e il Toro che vivrà una settimana poco tranquilla con questioni economiche da risolvere (visto che “se non sta tranquillo con il conto in banca non lo è con nessuno”), e passando al Cancro che vivrà una buona settimana ma saprà meglio usare la diplomazia per via di Giove in contrapposizione, tra fine maggio e gli inizi di giugno “sarete ancora di più sotto pressione”. Chiude il cerchio il Sagittario perché ha mercurio e venere opposti si trovano in una “situazione di stacco, non riesce a prendere forza, privato della sua libertà, ha avuto dei problemi, non pensiate sempre che tutti ce l’hanno con voi”. L’Oroscopo di Paolo Fox va avanti con quelli che possiamo definire i segni top ovvero quelli che sono riusciti a porta a casa quattro stelline e cinque. Va meglio alla Bilancia per la qual, nonostante la luna in opposizione, non si prospettano grandi difficoltà (“Tutto quello che nasce in questo periodo sarà di riferimento anche in futuro”), lo Scorpione ritrova voglia di fare e forma fisica e questo lo spinge verso cose buone anche in amore ma sarà meglio invertire la rotta. Anche gli Acquario si preparano a vivere grosse novità nel lavoro e l’arrivo di Saturno vi chiederà di fare quello che riuscite a fare.

Cinque stelle ai Gemelli che hanno chiuso il fine settimana in maniera pesante ma che adesso “hanno tutto è in ebollizione” ma con Saturno in buono aspetto è difficile non avere qualcosa in più, chi ha avuto un problema di blocco recupererà più facilmente, è un periodo intenso, due mesi intensi per tutti. Leone “con Mercurio e Venere interessanti e sarà difficile non innamorarsi di voi. Avrete una grande forza, forse un po’ meno sul lavoro ma sicuramente sì in amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA