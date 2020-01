Paolo Fox, oroscopo 19-24 gennaio/ La settimana di Vergine, Bilancia, Ariete

Oroscopo Paolo Fox: difficoltà in Amore per Vergine e Ariete

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano protagonisti su DipiuTV grazie alla classifica settimanale. I nati della Vergine hanno Venere in opposizione: meglio non mettere confusione con il partner. Possibili crisi, magari verso lunedì. Il consiglio dell’astrologo è di puntare sui compromessi. Le coppie possono recuperare, ma solo se ci si verrà incontro. Non è d’aiuto la distanza per motivi di lavoro, mentre chi ha chiuso una relazione può voltare pagina. Nel Lavoro si recupera, ma solo a metà. A febbraio ci saranno dei grandi eventi ed è importante prepararsi adesso. Spese in aumento. La Bilancia ha Mercurio in transito positivo: le nuove storie sono importanti. Cautela giovedì, quando i sentimenti verranno messi a dura prova, così come nella mattina di venerdì. Nel weekend si può puntare sugli incontri speciali. Le coppie si trascinano ancora la fatica degli ultimi mesi del 2019, ma il peggio è passato. In arrivo qualcosa di positivo nei prossimi giorni. Nel Lavoro si è alla ricerca di un punto di riferimento per far partire un progetto. Favorito chi lavora a chiamata o provvigione. Chi opera nel turismo o con i soldi potrà avere delle soddisfazioni.

Tre stelline per l’Ariete: l’Amore è difficile, i nati del segno sono più suscettibili. Facili polemiche con il Cancro. Al bando l’ansia, al via un momento di riflessione. Le coppie sono distratte, forse dubbiose a causa di situazioni pratiche e lavorative. Prudenza per chi deve affrontare discorsi seri, meglio evitare liti giovedì. Nel Lavoro, giro di vite sulle spese anche per i nuovi progetti. Il cielo non invita al rischio. Qualcuno si trasferisce, affronta nuove sfide, ma le risposte ci saranno da primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA