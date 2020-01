Paolo Fox, Oroscopo 19-24 gennaio/ Settimana nera per Toro, Scorpione e…

Oroscopo settimanale 19-24 gennaio: dubbi per Toro e Scorpione

Cosa dice Paolo Fox e il suo Oroscopo, quali altre previsioni per i segni che hanno registrato tre stelline nella sua classifica settimanale? Ce lo svela l’astrologo su DipiuTv: dubbioso il Toro, almeno in Amore. Il partner non convince e ora si vuole chiarire tutto. Polemici soprattutto i rapporti con Acquario e Scorpione. Cautela con un Leone che agisce di testa sua. Le coppie storiche vivranno un mercoledì e un giovedì importante. Dubbi sui progetti in comune, non si trova un accordo. Nel Lavoro, le iniziative sono rallentate e forse c’è anche qualche problema economico. Non si escludono però promozioni e avanzamenti, così come le spese per la casa. Venere favorevole per lo Scorpione, anche se i nati del segno tendono a sguazzare in situazioni complesse. Meglio non ritornare al passato. Le coppie devono impegnarsi, ma si recupera dopo un periodo intenso per le discussioni. Le nuove storie sono importanti, aumentano anche gli incontri. Nel Lavoro c’è confusione, non si sa dove andare. Chi ha un’attività in proprio farebbe bene a prendere tempo.

Il Sagittario rischia di innamorarsi di qualcuno di sbagliato o affidarsi a chi è instabile. Forse c’è scarso desiderio. Le coppie appena separate devono agire con cautela: il cielo minaccia la pazienza. Le giornate più pesanti saranno quelle di inizio settimana. Scelte importanti anche nel Lavoro, forse meglio rimandare. Cautela nelle spese: ci sono conti in sospeso. Solo due stelline invece per il Leone: i nati del segno sono indecisi per gli affari di cuore. Se c’è un ritorno di fiamma, il passato non va dimenticato. Alcuni sono in pausa. Le coppie hanno speso troppo e Mercurio in transito opposto non aiuta. Cielo difficile per le coppie con scadenze o debiti eccessivi. Nel Lavoro, ci sono dei problemi da gestire. Anche le entrate non convincono, soprattutto a fronte dell’impegno. Meglio non agitare le acque. Lo stesso posto in classifica è destinato all’Acquario, indeciso per gli affari di cuore. Da un lato si vorrebbe una relazione seria, dall’altra un’avventura. Cautela, specie nel weekend. Le coppie libere da problemi possono recuperare. Bloccati però i progetti fino a primavera, soprattutto per chi lavora insieme o vuole farlo in futuro. Nel Lavoro ci sono stati dei conflitti, qualche spesa da gestire, un rimborso che tarda ad arrivare. Cielo più tranquillo, ma attenzione allo stress.

