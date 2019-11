PAOLO FOX, OROSCOPO 19-24 NOVEMBRE/ Classifica: Capricorno al top! (I Fatti Vostri)

Ecco la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. Dodicesimo posto per il Leone, avete la necessità di chiarire cose che non vanno. Cambiate se è necessario, per voi è importante. La sfumatura critica può capitare. Undicesima posizione per l’Acquario. Se non avete risolto un problema dovete attendere. Siate cauti anche in amore. Decimo posto per la Vergine. Avete una situazione un po’ conflittuale, dovete organizzarvi e state cercando di mettere al posto giusto tante cose. Nona posizione per i Gemelli. Questa sarà una settimana un po’ faticosa, avete avuto un calo fisico. Ottavo posto l’Ariete. Attenzione ai dubbi e al senso di precarietà. Settima posizione per il Toro. Questa è una settimana in cui siete molto furenti. Al sesto posto la Bilancia. Siete stanchi ma felici, se in questi giorni verrete punzecchiati potreste rispondere con i giusti toni. In quinta posizione il Sagittario. Torna la curiosità! Al quarto posto i Pesci, in attesa di un 2020 importantissimo. Terza posizione per il Cancro. Godetevi questo novembre perché è molto importante. Secondo posto per lo Scorpione, avete paura di essere colpiti, grande cielo. Prima posizione per il Capricorno, grande cielo e grande dicembre per l’amore. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I FATTI VOSTRI, COME SEGUIRE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX E LA SUA CLASSIFICA IN DIRETTA

Ancora una nuova settimana in compagnia dei consigli astrologici di Paolo Fox con il suo oroscopo della settimana e relativa classifica. Come da tradizione, ad accogliere le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco sarà la trasmissione I Fatti Vostri, in onda su Rai2, la quale dedicherà quasi in chiusura di puntata un’ampia parentesi relativa proprio all’oroscopo di Paolo Fox. L’orario da tenere a mente è poco dopo le 12.30, ma oltre alla diretta tv sarà possibile recuperare i consigli degli Astri resi dal popolare astrologo anche in diretta streaming: in che modo? Il rinnovato portale RaiPlay permetterà di potersi collegare da Pc per seguire live l’intera puntata del programma condotto da Giancarlo Magalli, compreso lo spazio dedicato alla classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. La visione sarà resa possibile anche in mobilità grazie all’app di RaiPlay in download gratuito su dispositivi iOS e Android, quindi anche in mobilità. Intanto, tra le pagine del settimanale DiPiùTV, Paolo Fox come da tradizione ha voluto rendere una anticipazione di ciò che ci attende nella nuova settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre. Tra i segni al top lo Scorpione conquista cinque stelle nel lavoro e in amore, quattro nella fortuna. Settimana fortunata anche per il Sagittario ed i Pesci. Potrebbero dare di più Vergine ed Acquario, indicati come segni in crescita, mentre sono destinati a vivere una situazione critica i nati del Capricorno, in calo sia in amore ma anche nel lavoro.

CLASSIFICA SETTIMANALE OROSCOPO DI PAOLO FOX: CRESCE L’ATTESA

La nuova classifica settimanale con l’atteso oroscopo di Paolo Fox durante la trasmissione I Fatti Vostri sta per arrivare e sono in tanti coloro che sperano di poter ottenere buone notizie dalle Stelle e per tramite del popolare astrologo. Vedremo infatti se i nati del Sagittario riusciranno a risalire la china dopo il 12esimo sofferto posto della scorsa settimana. In attesa di dicembre, anche i Gemelli si erano posizionati ai posti bassi della classifica, undicesimi, mentre scopriremo oggi se i Pesci, terzultimi, potranno godere di maggiore fortuna in amore. A metà classifica si era piazzato il segno del Leone in attesa di maggiore serenità nel lavoro. In cima al podio, dopo due settimane molto difficili si era piazzato il segno della Vergine: come andrà la nuova settimana? Riuscirà a restare ai piani alti della classifica? Alle sue spalle si erano piazzati Cancro e Bilancia, entrambi con un bel cielo: sarà confermato lo stesso andamento oppure ci sarà qualche nuvola in arrivo nel cielo dei nati di questi due segni? Lo scopriremo solo a breve grazie alle imminenti previsioni astrologiche dell’esperto.



