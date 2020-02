Paolo Fox, oroscopo 19 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Ariete e Cancro segni flop

OROSCOPO PAOLO FOX 19 FEBBRAIO, SEGNI FLOP

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni da considerarsi flop per la giornata di oggi, 19 febbraio 2020, quelli che a I Fatti Vostri meritano appena due stelle. Ariete: in queste due giornate c’è una forte concentrazione di pianeti nel segno del Capricorno. Si potrebbe essere più vaghi nei pensieri. Si è molto concentrati sulle cose, ma ci sono giornate in cui anche il segno che tira di solito la corda si sente giù di corda. Questo è un classico atteggiamento dei segni governati da Marte e cioè appunto Ariete e Scorpione. In questa giornata potrebbero nascere delle tensioni. Se ci saranno questioni familiari e lavorative forse è il meglio lasciarle andare per il momento. Cancro: quando si hanno le idee confuse il segno non si capisce da solo e si rischia di creare problemi agli altri. Attenzione allo stato fisico che potrebbe portare dei problemi in questo momento.

SEGNI IN CALO OROSCOPO PAOLO FOX

Passiamo oltre e andiamo a vedere i segni a tre stelle, quindi in calo, sempre prendendo come punto di riferimento l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Gemelli: in questa giornata ci si è rimessi in gioco. Ci sarà un bellissimo cielo a marzo. Tutto quello che si fa è importante e porta a fare a meno di tutte quelle preclusioni protagoniste nel 2019. Tanti si stanno per liberare e da aprile ancora di più. I progetti abbandonati stanno per essere recuperati. Entro il 22 marzo Saturno inizierà un transito positivo, prima di aprile ci sono tanti conti da regolare. Se si è speso troppo ovviamente ci saranno più difficoltà. Non ci si deve lasciar sopraffare dalla tensione, ma si deve lasciare spazio allo spirito brillante. Leone: c’è una spinta planetaria nei segni di Terra, quindi per il Fuoco come il Leone è un momento né bene né male. Aprile sarà un momento importante perché cambieranno le geometrie astrologiche. Si potrà rinunciare ad un incarico e fare un passo verso qualcosa di nuovo. Bilancia: forse oggi ci si sente un po’ assonnati. Tutti questi pianeti che stridono per le questioni di casa e personali creano stanchezza. Si deve pensare a un grande passo legato alla primavera. Ci sono giornate in cui si è più forti e altre in cui lo si è meno.

