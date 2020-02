Paolo Fox, oroscopo 19 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Toro, Acquario e Pesci al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno e Scorpione in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri su Rai 2, ecco i segni che si meritano quattro stelle e che sono in crescita. Sagittario: il segno sta risalendo la china e potrebbe puntare a delle vette piuttosto alte. Quando si raggiunge un traguardo immediatamente se ne cerca un altro. Questo è bello nel lavoro, ma crea preoccupazione in amore. Non si deve mai dare sensazione al segno di essere conquistati del tutto, c’è bisogno di far competere il proprio partner. Capricorno: può nascere in questo momento qualche pulsione diversa, è come se la vita sia in revisione. E’ probabile che si possano mettere in riga le persone che sono intorno. La pietra miliare si potrebbe mettere per ripartire da qui. E’ molto difficile che il segno non viva un grande evento o una grande trasformazione che all’inizio potrà sembrare pesante. Scorpione: per le amicizie è una bella giornata, per gli spostamenti, viaggi e ordini. In questi giorni si può comprare qualcosa che diletta o magari andare a trovare un parente. Giornate importanti per recuperare serenità. Il Sole è pronto ad entrare nel segno, una carica importante.

Toro, Vergine, Acquario e Pesci al top per l’oroscopo di Fox

Siamo giunti ai segni al top per l’oroscopo di Paolo Fox, quelli che a I Fatti Vostri si meritano le tanto agognate cinque stelline. Toro: Luna, Giove, Saturno, Urano e Marte nel segno. E’ un oroscopo importante e se non si vivono delle novità perché ci si è arresi. A volte per fare le cose bisogna trascinare il segno. La grande occasione si coglie solo se qualcuno spinge verso la stessa. Entro il prossimo mese si potrà fare qualcosa di importante. Vergine: continua il percorso straordinario del segno. Il successo non è solo nei soldi e nel lavoro, ma anche stare bene con sé stessi. Questo oroscopo conferma che si può stare al gioco. Non ci si deve accontentare nella vita, questo non è bello, ma prima di muovere qualcosa è bene pensarci. Non si è irruenti. In questi giorni si può determinare la propria serenità e quella degli altri. Tra oggi e domani se si può fare un colpo di telefono a una persona che interessa è il momento giusto. Acquario: bel cielo con grandi progetti per il futuro e una grande voglia di liberarsi di tanti pesi. Si deve cercare di mettere in ordine i conti, perché se si fa il conto di ciò che si sperpera in maniera banale ci si rende conto che quei soldi serviranno quando Saturno sarà nel segno da aprile in poi. Ci sono progetti importanti in vista. Emotivamente è un bel periodo, ci si può innamorare all’improvviso. Pesci: oggi grande concentrazione di pianeti in Capricorno. Le stelle si devono sfruttare al meglio magari anche risolvendo una questione legale. Chi ha avuto un problema l’anno scorso e questioni lavorative dall’anno scorso ad oggi si sta a trovare delle soluzioni. Arrivano conferme professionali.

