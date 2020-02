Paolo Fox, oroscopo 2-7 febbraio 2020/ Acquario e Sagittario in crescita, ma Toro e Gemelli…

Oroscopo settimanale 2-7 febbraio: Acquario, Sagittario in crescita

Paolo Fox regala quattro stelline solo a due segni dello Zodiaco. Lo svela su DipiuTV grazie al suo Oroscopo e la classifica settimanale, che ci parla del Sagittario. I single del segno possono darsi da fare, si riceveranno delle proposte. O forse raggiungere una persona distante a metà settimana. Le coppie che hanno alle spalle na crisi possono recuperare da venerdì. Anche per le relazioni stabili e in ginocchio per i transiti planetari più recenti. Nel Lavoro c’è qualche difficoltà a risparmiare, anche per una tendenza del segno a spendere troppo. I nati dell’Acquario possono vivere un incontro speciale, soprattutto da venerdì. Venere infatti inizierà un transito importante. Opportunità migliori con Ariete e Sagittario. Le coppie possono confrontarsi, recuperare. Calo domenica a causa dei dubbi. Chi è in crisi potrebbe decidere di voltare pagina. Si sente invece il bisogno di riorganizzarsi nel Lavoro. Saturno nel segno regalerà positività.

Toro e Gemelli, i segni dell’oroscopo di Paolo Fox in calo della settimana

Tra i segni in calo nelle previsioni settimanali dell’oroscopo Paolo Fox abbiamo in prima fila il Toro, impulsivo in Amore. Forse chi è solo da tempo è perchè non è disposto a fare degli incontri. Le coppie hanno la Luna nel segno: possibili conflitti per dei cambiamenti da fare. Agitazione in aumento. Bene il Lavoro. Tutto ciò che si costruisce adesso, anche con leggerezza, potrebbe trovare conferma nella seconda metà del mese. Le spese però sono ancora in aumento. I Gemelli riflettono sulle emozioni, su un rapporto da chiarire. Meglio fare dei rimproveri solo nel fine settimana, ma anche darsi da fare con gli incontri. Le coppie fanno progetti vincenti soprattutto se implicano un cambio di casa, oppure un trasferimento o i figli. Bisogna rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di importante. Nel Lavoro, conferme per i giovani e per il mese di aprile. Cautela nelle spese a causa di Mercurio in dissonanza da lunedì.

