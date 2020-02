Paolo Fox, oroscopo 2-7 febbraio 2020/ Ariete, Leone, Bilancia, Vergine settimana top

Oroscopo settimanale 2-7 febbraio: Leone, Bilancia giorni al top

Anche oggi Paolo Fox ci regala il suo Oroscopo e la nuova classifica settimanale, come sempre grazie alla Rubrica di DipiuTV dedicata alle stelle. Iniziamo dai segni con cinque stelline: i single dell’Ariete possono recuperare nei sentimenti grazie a Venere, nel segno da venerdì. Qualcuno potrebbe vivere delle difficoltà a causa di un rapporto a distanza. Dopo un gennaio teso, le coppie ritornano a parlare di progetti. Cautela con prestiti e mutui, al centro delle discussioni con il partner. Si recupera anche nel lavoro, anche se le soddisfazioni maggiori saranno in primavera. In arrivo buone notizie. I cuori solitari del Leone possono trovare l’amore grazie a Venere favorevole da venerdì. Meglio fare il primo passo e non attendere. Le coppie si confrontano e anche se alcuni problemi rimangono, ci sarà maggiore intesa e accordo. Nel Lavoro bisogna agire in fretta, soprattutto in vista di un’offerta. Ogni progetto troverà il suo giusto posto, soprattutto a livello economico.

La Vergine può respirare di nuovo: in Amore, Venere non sarà opposta da venerdì. Si possono abbandonare i freni, anche se il nervosismo si fa sentire. Le coppie devono evitare stress dovuti al Lavoro, soprattutto perchè il rischio è riversarlo nel rapporto. Il cielo migliorerà fra due settimane. Nel Lavoro ci sarà maggiore successo, bisogna portare avanti progetti importanti. La Bilancia è agitata: in Amore può non aver ricevuto le risposte che desiderava. Le relazioni non chiare devono essere tenute lontane, soprattutto in previsione dell’opposizione di Venere. Le coppie possono parlare di nuovo, dopo un gennaio difficile. Chi affronta ancora problemi dovrà chiarire subito. Nel Lavoro c’è qualche dubbio su ciò che accadrà in primavera. Dialogo difficile con Ariete, Capricorno e Cancro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA