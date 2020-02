Paolo Fox, oroscopo 2-7 febbraio 2020/ Pesci, Capricorno, Cancro, Scorpione e…

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: giorni difficili per Cancro, Scorpione e…

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox, che grazie a DipiuTV ci svela il suo oroscopo e quali segni hanno centrato tre stelline. I single del Cancro si innamorano, grazie a Venere attiva. Emozioni positive per giovedì: la Luna è nel segno. Possibili riavvicinamenti, attrazione maggiore con Vergine e tira e molla con Scorpione e Toro. Le coppie possono discutere per questioni di soldi, ma tutto si risolverà a metà settimana. La confusione è ancora presente, meglio fare una riunione di famiglia per capire che cosa è andato storto. Nel Lavoro ci sono ancora problemi economici, si aspetta ancora una conferma. Le stelle cambieranno nella seconda parte dell’anno. Emozioni forti per lo Scorpione, ma cautela per il week end. La polemica è sempre in agguato, anche perchè la tendenza del segno è di mettere in discussione i rapporti. Le coppie non sono ancora serene e si cerca una via d’uscita. In queste giornate si potrà riflettere grazie a Venere favorevole, utile anche per progetti a lunga scadenza. Nel lavoro c’è rabbia, forse per un problema. Anche le finanze sono nell’occhio del ciclone, ma giovedì potrebbe arrivare una buona proposta.

I single del Capricorno possono contare su Saturno e Giove, ancora nel segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto questo segno non si accettano avventure e si punta alle relazioni serie. Periodo buono soprattutto per chi prevede cambiamenti o trasferimenti. Le coppie discutono per i soldi, forse anche perchè distratti da un progetto lavorativo. Si rimandano anche nozze e convivenze. Nel Lavoro si vivranno giornate importanti: l’attenzione sarà tutta diretta in questo settore. Sarà un anno pieno di impegno e di grande crescita. I Pesci hanno Venere nel segno fino a giovedì. I sentimenti intrigano e chi ha rinunciato dovrebbe voltare pagina. Chi vuole recuperare però, potrà farlo nei prossimi giorni. Anche le coppie possono risalire: si parla con maggiore equilibrio. Chi è indeciso fra due storie dovrà fare chiarezza. Nel Lavoro ci sono dei dubbi, ma le conferme sono in arrivo. I nati del segno potranno avere nuove idee e propositi da realizzare, ancora più forti nella seconda metà di febbraio.

