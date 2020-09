Paolo Fox, oroscopo 2 settembre 2020/ Quali sono i segni al top e flop di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top per la giornata di oggi, 2 settembre 2020, seguendo quanto raccontato a LatteMiele. Per l’Ariete questa è una giornata che regala forza e utile per avviarsi verso una fine di settimana in continua evoluzione. La Luna entrerà a breve nel segno e permetterà di parlare dei propri desideri in maniera aperta. Il Cancro può contare su grandissima energia nelle prossime 48 ore questo potrebbe portare alcuni a prendere delle decisioni importanti, come per esempio cambiare lavoro e percorrere una nuova strada. Attenzione però perché non per tutti sarà facile prendere il via e raggiungere i propri obiettivi, l’importante è mantenere umiltà e pazienza. Lo Scorpione è pronto a vivere un momento in cui recuperare serenità. Nonostante serva grande forza in queste ore qualcuno potrebbe sentire difficoltà in caso di scarso supporto venuto dall’esterno. La Luna favorevole aiuterà ad affrontare difficoltà che non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox amore: il segno dell’Ariete ha alcune situazioni in sospeso che potrebbero portare a un po’ di incertezza. Forse è il caso di gestire tutto con attenzione, evitando di farsi prendere dalla fretta. Il Toro sembra pronto a liberarsi di ciò che ritiene superfluo in questo periodo. Attenzione perché questa scelta potrebbe riflettersi negativamente dal punto di vista dei sentimenti. Alcuni rischiano di essere ingenerosamente troppo critici con il proprio partner. Non si deve esagerare perché si rischia di perdere una persona a cui si tiene molto. Il Leone avrà una Venere in transito da domenica, quindi per evidenziare le situazioni d’amore dovrà aspettare la fine della settimana in un weekend che dovrà portare assolutamente a chiarire delle situazioni non chiare. Qualora ci fosse un rinvio per una presa di posizione si deve esser chiari sul fatto che forse il rischio di trovarsi di fronte a un errore potrebbe essere assai lampante.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: L’Ariete è in un momento in cui ha molta forza, nonostante questo delle questioni in sospeso potrebbero andare ad intaccare la certezza del segno stesso. I Gemelli devono stare attenti con le parole perché il rischio è quello di ritrovarsi ad avere delle difficoltà se non immediate quanto meno future. Entro novembre il Leone deve cercare di sistemare alcune situazioni lavorative che stanno facendo vivere un po’ col fiato sospeso. Forse è il caso di evitare ulteriori preoccupazioni prima di gettarsi in una situazione nuova e che crea agitazione. La Vergine vive una irrequietezza e un diffuso nervosismo che potrebbe portare a fare degli errori poi non facili da rimediare. Forse è il caso di capire che serve tempo per raggiungere i risultati che si cercano. La Bilancia dovrà aspettare domenica quando ci sarà una situazione astrologica migliore di questa e in grado di far tornare ad agire nuovamente.



