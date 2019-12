Paolo Fox Oroscopo 2020 a Domenica In/ Che anno sarà per Capricorno, Bilancia e Toro?

Oroscopo Paolo Fox 2020 scopri l’anno di Capricorno, Bilancia e Toro

Come sarà l’oroscopo 2020 di Paolo Fox per i segni di Capricorno, Bilancia e Toro? Nel corso di Domenica In il popolare astrologo ha stilato le sue previsioni partendo proprio dal segno del Capricorno, il più razionale ed emetico dello Zodiaco. Vi augurate sempre che possano essere usate poche parole quando ci si rivolge a voi. Tendete ad isolarvi dal mondo e vivete in una sorta di eremitaggio costante pur vivendo con gli altri. State bene quando state da soli. E’ il segno degli eremiti e delle ‘poche persone ma buone’. Giove e Saturno saranno nel segno, siete ancora più determinati e volete tagliare i rapporti inutili ma soprattutto che sia riconosciuto ciò che avete fatto. E’ un segno ‘vecchio’ anche a 20 anni. Siete saggi e questa saggezza ve la portate nel tempo e vi porta ad essere molto generosi, non vi concedete se non vale la pena. Questo sarà l’anno della liberazione, se volete fare un grande progetto, adesso potrete farlo, tra i segni più forti dell’anno, non bisogna farsi scappare un’occasione durante l’estate.

I nati Bilancia partiranno con qualche dubbio nei primi mesi dell’anno. Piccole preoccupazioni riguardano la vita familiare e le persone che amate, ma presto passeranno grazie alla presenza favorevole di Saturno. Siete mossi dalla consapevolezza di avere grandi cose da portare avanti ma potrete contare su poche persone. Non avrete più peli sulla lingua e lasciate andare la formalità. Nel tempo guadagnate sicurezza. Dal 23 marzo al 30 giugno primo transito positivo di Saturno, poi successo a dicembre. Il prossimo anno grandi occasioni. Proposta importante in autunno. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, entro luglio avrete una bella opportunità. Infine Toro: voi siete una grande risorsa. Amate la stabilità, la vita in termini semplici, anno molto fertile e tra aprile e maggio ci saranno grandi novità. Via libera in amore. Acquisizione o trasferimenti, nel prossimo anno starete di più in casa. Non ci saranno grandi difficoltà ma da marzo potrete fare qualcosa di nuovo. Nel 2020 avrete voglia di rivoluzionare la vostra vita.

