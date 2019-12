Paolo Fox, Oroscopo 2020 a Domenica In/ Che anno sarà per Vergine, Gemelli e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox 2020 scopri l’anno di Vergine, Gemelli e Ariete

Vergine, Gemelli e Ariete sono stati i nuovi tre segni illustrati nell’oroscopo di Paolo Fox in diretta oggi a Domenica In. Per il primo segno della Vergine si tratta di un grande anno! Avete già dall’inizio Giove e Saturno in ottimo aspetto. Avete un’occasione ma dovete anche sfruttarla. Spesso avete un forte senso del pudore e non andate avanti sgomitando. Grande cielo, anche se avete vissuto qualche problema nel 2019. Questo sarà un anno importante anche se negli ultimi mesi avete vissuto situazioni pesanti. La vostra figura, la vostra persona non sarà intaccata. Voi siete persone molto rigorose. L’unico rischio è quello di giocare troppo in difesa e chiudervi troppo in casa. Seconda parte dell’anno molto importante per sposarvi o convivere. Tra aprile e maggio tensione per il rinnovo di un contratto.

I Gemelli hanno spesso la tendenza a pensare che l’amore sia l’innamoramento. Questo è l’anno di dare spazio ai sentimenti e consacrare un amore. Se già c’è stata una passione non ci saranno problemi. Da aprile ad agosto Venere sarà nel vostro segno. Gli Ariete sono testardi ma anche sinceri. Si parte con tanta tanta fatica. Gli stessi pianeti del Cancro per l’Ariete creano tensioni. Gli inizi dell’anno portano lontananze in amore. Diventa complicato ritrovare un po’ di intimità forse a causa dei pensieri nel lavoro o per problemi da superare. Importante il transito di Venere che tra aprile e luglio porta tanta energia. Rinnovi di contratti e Saturno che torna attivo durante l’estate. Tutta l’esperienza degli ultimi tempi vi sarà di aiuto. Non fate scelte affrettate. Anno buono ma inizio faticoso

