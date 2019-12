Paolo Fox, Oroscopo 2020 a Domenica In/ Scopri l’anno di Cancro, Acquario, Scorpione

Cancro, Acquario, Scorpione: che anno sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox in diretta a Domenica In, parte proprio con la “classifica” del nuovo anno. Dentro ogni Cancro si nasconde un bambino ma piacciono molto alle donne. Il loro problema è che sono un po’ evanescenti. Agli inizi dell’anno c’è qualcosa da rivedere e se avete una relazione d’amore tormentata possono nascere delle difficoltà. Ci saranno accordi e rinnovi in primavera ma preparatevi ad un cambio di scena. Preoccupazione per i sentimenti, un po’ allo sbando all’inizio dell’anno. Tendete a dare la colpa agli altri ma siete grandi artisti e sognatori. Uno dei mesi più belli sarà quello di agosto, periodo ideale per vivere amori e sbloccare qualche situazione di tipo legale. Se avete dei contrasti ci sarà da discutere e grandi novità da dicembre.

Proseguendo con l’Acquario negli ultimi mesi si è un po’ affaticato. Da agosto c’è stato un po’ di stress perché siete creativi ma disorganizzati. Dovete ottimizzare la vostra vita e per questo motivo partirete con un po’ di fatica. Dovete cambiare vita perché siete anarchici e rivoluzionati e questo anno perderete i freni inibitori. Per questo segno i soldi contano ma non farete mai delle cose scorrette o illegali pur di diventare ricchi. Un po’ di controllo per quanto riguarda la forma, specie all’inizio dell’anno. Rivedete alcuni rapporti di coppia, non siete un segno che può stare a lungo con una persona se c’è solo l’aspetto intimo. Lo Scorpione invece sarà irascibile se le cose non funzioneranno. La sua vulnerabilità verrà protetta anche perché siete molto diffidenti ed a volte siete rigidi nelle posizioni. Questo anno ci saranno grandi intuizioni ed i primi tre mesi dell’anno sono molto importanti per il vostro lavoro. Agosto e settembre sono mesi di grande forza anche per i sentimenti. Se avete un progetto portatelo avanti e fate un lavoro magari al fianco del partner. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

© RIPRODUZIONE RISERVATA