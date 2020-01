Paolo Fox, oroscopo 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro (I Fatti Vostri)

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro che anno sarà per oroscopo 2020 di Paolo Fox?

Andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Fox nell’oroscopo del 2020 per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: il segno è tra quelli che muteranno di più in idee, opinioni e vita. C’è una partenza un po’ bassa per il 2020, si paga una fine di anno complicata. Da maggio ad agosto il transito di Venere regalerà grandi spunti e dei mesi di grande crescita. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere, si è stati bloccati nelle azioni, come si vede fino a luglio c’è un cielo di grandi pensieri. Agosto, settembre e ottobre sono mesi di forzatura per un nuovo progetto. Si dovrà reinventare il personaggio con Saturno che aiuterà. Febbraio sarà un mese di grande fortuna, ad ottobre novità. Toro: vita un pochino più semplice con gennaio e febbraio importanti per le relazioni, tutto è possibile fino a giugno e luglio se si vuole confermare una relazione. Non si deve lasciare nulla in sospeso, con un lieve calo tra novembre e dicembre. Lavoro in crescita per tutto l’anno con particolare riferimento al mese di maggio quando il sole entrerà nel segno. Alla fine dell’anno Saturno entra in un transito dissonante, è l’anno nuovo per portare avanti progetti. Con la fortuna si parte un pochino bassi, perché si lavorerà molto e si trarranno vantaggio dalle proprie opere. Giugno sarà importante per le relazioni.

Gemelli: Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2020 si parla di un amore critico all’inizio dell’anno, attenzione ai tradimenti, ai ripensamenti e a una fase poco chiara. Venere da primavera a fine agosto indica amori importanti e consolidamento. Ci sarà una piccola pausa tra settembre e ottobre. Tra gennaio e marzo ci si deve rimettere in gioco se ci sono stati problemi nel passato. Giove opposto ha angustiato la vita, si può tornare in sella tra maggio e agosto. Grande finale tra autunno e dicembre con Saturno che inizierà un transito importante che proteggerà il segno per due anni. Fortuna? grande momento tra maggio e giugno con la possibilità di incontri interessanti. Cancro: in amore si è molto indecisi nei primi mesi di quest’anno, non vuol dire che le coppie non funzionano. Chi ha una storia in crisi deve stare doppiamente attento. Ad agosto Venere spiegherà cosa fare. Saturno non sarà più opposto da dicembre e quindi la fine dell’anno promette qualcosa in più. Crescita dal punto di vista del lavoro. Fino a giugno c’è una situazione di tensione.

