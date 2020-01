Paolo Fox, Oroscopo 2020: I Soliti Ignoti/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Paolo Fox, Oroscopo 2020: I Soliti Ignoti. Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox ci regala l’oroscopo del 2020 all’interno della trasmissione I Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia. Partiamo con quanto raccontato a proposito di Ariete, Toro e Gemelli. Per l’Ariete sarà un anno in cui si è in cerca di sicurezze, alla ricerca di recuperare quanto nello scorso anno aveva creato preoccupazione e difficoltà. Il segno vivrà una crescita proporzionale soprattutto in Primavera. Il Toro vivrà un anno da fuori tutto, con l’obiettivo di mettere da parte quanto si è verificato nelle difficoltà vissute recentemente. Si vivrà un passaggio in grado di far dimenticare quello che non serve più. I Gemelli devono sfruttare una Venere che propone ottimi prospetti in vista del futuro, staremo a vedere se arriveranno le risposte che ci si aspetta ormai da tempo.

Ariete, in cerca di sicurezza

Paolo Fox è partito nell’analisi dell’oroscopo del 2020 con il segno dell’Ariete. Questo è in cerca di una sicurezza che è mancata nel 2019. Se si è notata qualche precarietà e qualche momento di tensione il nuovo anno regalerà delle garanzie soprattutto nella primavera. Aprile e maggio sono mesi di recupero. Se si è partiti male, non arriverà subito la grande risposta, ma poi arriverà qualcosa in più. C’è bisogno di nuove risorse e l’amore sarà nel segno in primavera.

Toro, spazio a nuovi progetti

Voltiamo pagina per l’oroscopo 2000 di Paolo Fox con il segno del Toro. Si parla di sicurezze ora, ma anche di fuori tutto. Si tende a considerare ricordi e a non buttare nulla, si dura tanto nelle storie. Il 2020 invita a dare spazio a nuovi progetti. Se la cantina è piena di ricordi inutili bisogna fare spazio. E’ un grande anno per la casa e per il lavoro e anche se ci si vuole sposare, convivere e fidanzarsi ufficialmente cosa che il Toro prima o poi fa. Il segno vuole sempre la famiglia. Giove è positivo e questo aiuta.

Gemelli, Venere da sfruttare

Ecco quanto detto da Paolo Fox nell’oroscopo del 2020 per i Gemelli. Si deve sfruttare una Venere che per molti mesi sarà nel segno zodiacale. Giove non è più opposto, magari non si diventerà ricchi ma ci sarà una crescita. Soluzioni di conti e questioni importanti per l’amore grazie Venere. Forse a luglio ci sarà una conferma dal punto di vista sentimentale. Si potranno pareggiare molti conti che nel 2019 non sono arrivati a risultato. In simpatia si guadagna sempre perché si è bravissimi e c’è grande capacità di comunicazione. Lavori legati al contatto sono eccezionali e nella primavera si svilupperà al meglio.



