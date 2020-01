Paolo Fox, oroscopo 2020: I Soliti Ignoti/ Bilancia, Scorpione, Sagittario fortuna per…

Paolo Fox, Oroscopo 2020: I Soliti Ignoti. Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo del 2020 di Paolo Fox nello speciale Lotteria de I Soliti Ignoti ci porta ad analizzare da vicino ora i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario. Per la Bilancia c’è da valutare il fatto che non si è stabili e questo potrebbe portare a dei rischi non di poco conto anche in vista del futuro. Lo Scorpione invece sembra pronto a rivoluzionarsi, anzi il cambiamento l’ha già iniziato nel marzo scorso quando le cose sembravano ormai in grado di prendere degli sviluppi interessanti. C’è stato un rallentamento con una fine di anno catastrofica, ma ora ci si riprende. Il Sagittario è il segno più forte e determinato verso il 2020, pronto a vivere delle situazioni davvero molto intriganti e che regalano magari anche dei soldi.

Bilancia, in cerca di stabilità

Per l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, come raccontato a I Soliti Ignoti, la Bilancia non è stabile in questo preciso momento. Se qualcuno viene a chiedere qualcosa si risponderà “nì”, né sì né no. Dal 23 marzo Saturno inizierà un transito molto importante. Ci sarà qualcosa in più nella vita, nel lavoro e nel reparto dei sentimenti. Sicuramente però questa tendenza va alimentata anche dalla voglia di raggiungere dei risultati importanti.

Scorpione, rivoluzione in corso

Lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2020, vive una fase di rivoluzione dal marzo del 2019, ma si è chiuso l’anno stando male. Si deve ritrovare l’energia, la voglia di rimettersi in gioco. Luglio sarà il segno più importante per quanto riguarda i sentimenti. E’ un anno importante per il lavoro, ma si dovrà cambiare probabilmente ufficio e prepararsi a delle novità che potrebbero però regalare una svolta molto interessante.

Sagittario, tra i segni più forti

Il segno del Sagittario, ascoltando l’oroscopo 2020 di Paolo Fox, è fortissimo, perché ha la fortuna dalla sua parte e non solo perché si è forti ma perché non si lascia una cosa in sospeso. Non si dice mai di no e anche se non si sa fare una cosa ci si prova. Non si deve dire no all’influenza dei pianeti che potrebbero regalare dei soldi. Ma attenzione a metà primavera quando arriveranno delle novità interessanti per il segno.



