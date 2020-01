Paolo Fox, oroscopo 2020: I Soliti Ignoti/ Cancro, Leone e Vergine che anno sarà?

Paolo Fox, Oroscopo 2020: I Soliti Ignoti. Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo del 2020 trova altri protagonisti tramite le parole di Paolo Fox a I Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia. Il noto astrologo infatti ha parlato dei segni Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro vedrà finalmente Saturno uscire dall’opposizione e pronto a regalare nuove possibilità al segno che si potrebbe innamorare durante l’estate. Il Leone è pronto a vivere un momento di grande cambiamento anche se è una cosa che di solito non cambia al segno. Sarà interessante vedere come una novità possa scombinare i piani come non accadeva ormai da molto tempo. La Vergine è pronta a dominare il mondo con Giove, Saturno e Sole favorevoli i risultati si sono iniziati a vedere già da ora. Attenzione però perché le cose possono sempre migliorare se si riesce ad essere continui in quello che si fa.

Cancro, Saturno fuori dall’opposizione

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere cosa accadrà ai nati sotto il segno del Cancro. Saturno nel 2020 sarà finalmente non più in opposizione. Se ci si vuole innamorare luglio e agosto sono dei mesi eccezionali da questo punto di vista. Si devono mettere a posto alcune cose legate alla casa e alle finanze Chi ha fatto un passo più a lungo della gamba dovrà ridimensionarsi. Ci sarà grande fatica tra gennaio e febbraio. Se qualcosa non va non si deve colpa agli altri perchè ci si deve prendere le proprie responsabilità.

Leone, grande voglia di cambiamento

Il Leone ha grande voglia di cambiamento, ce lo dice l’oroscopo di Paolo Fox, anche se questo non riguarda di solito il segno che è fiero di quello che è. Ci si troverà all’inizio della primavera in una fase di stallo. Si dovrà decidere se portare avanti un lavoro o un progetto. Sarà in quel momento in cui ci si dovrà barcamenare per trovare una soluzione. Il segno in questi giorni deve capire se ha voglia di continuare a fare certe cose. Probabile che ci sia una novità.

Vergine, pronti a dominare il mondo

L’oroscopo del 2020 di Paolo Fox ci parla della Vergine come il segno che dominerà la terra quest’anno come nei film di fantascienza con gli alieni. Ci saranno Giove, Saturno e il Sole favorevoli. Già l’inizio dell’anno sarà molto importante. L’oroscopo non fa il destino, ma ci può aiutare se si può dare retta ad attuare quello che si sa già fare. Si può sfruttare l’occasione e avere il massimo. E’ l’anno giusto per investire e avere grandi risultati. E’ l’anno importante per voltare pagina nella vita privata. Attenzione ai cambiamenti che riguardano la casa. Se già si sono fatti se ne potranno fare altri.



