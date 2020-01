Paolo Fox, Oroscopo 2020: I Soliti Ignoti/ Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2020, I Soliti ignoti: previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 a I Soliti Ignoti speciale lotteria italia giunge al termine con l’analisi di Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno è pronto a festeggiare un anno storico, visto che Marte e Saturno entrano nel segno come non accadeva addirittura dal 1960. C’è grande voglia di crescere nei progetti che si covano da tempo. L’Acquario ha grande voglia di cambiare tutto in questo nuovo anno con Urano che ha iniziato a portare delle idee verso il futuro. Il segno vive un momento molto particolare e dispersivo, genio in grado di crescere verso il futuro. Pesci pronti a vedere Giove e Saturno favorevoli per tutto l’anno. Venere pronta a entrare nel segno e a regalare delle situazioni intriganti dal punto di vista dell’amore.

Capricorno, Saturno e Marte nel segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci porta ora a scendere nei dettagli. Il Capricorno quest’anno vivrà grandi emozioni. Come tutti i segni ci si deve preparare all’evento. Saturno e Marte sono nel segno e non lo erano dal 1960. E’ veramente una grande cosa e questo vuol dire che c’è voglia di rivoluzionare la vita, ma anche di fare di più. C’è voglia di crescere. E’ probabile che ci sia un’idea in mente e una piccola rivoluzione in ballo. Spesso si deve scendere a patti con sé stesso anche perché lavora da solo e non vuole delegare agli altri le cose. Si possono rilevare le capacità amatorie, chissà che non sia il momento del grande passo.

Acquario, voglia di cambiare tutto

L’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da marzo del 2019 Urano che governa il segno ha iniziato a suggerire di cambiare vita. C’è che vuole trasferirsi, cambiare lavoro. Il segno è fatto di pazzi che hanno in mente delle rivoluzioni che riguardano la vita, potrebbero essere buttate all’aria questioni che stanno andando bene. Si devono mettere apposto alcuni conti. Il segno è dispersivo e genio in qualcosa, ma si perde in altre. Saturno arriva per far mettere in ordine la vita.

Pesci, il segno è forte

Arrivati alla fine dell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox dobbiamo confrontarci con i Pesci. Questi sono forti e rivelano la loro umanità, sempre pronto ad aiutare gli altri, forse quest’anno cercherà l’aiuto degli altri e si troverà a luglio. Giove e Saturno saranno favorevoli per quasi tutto l’anno. Si devono invitare gli altri a una festa, in un momento di grandi occasioni. Dal 13 gennaio Venere entrerà nel segno zodiacale e ci si deve innamorare perché è la cosa che riesce meglio al segno.



