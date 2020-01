Paolo Fox, oroscopo 2020/ Leone, Scorpione, Vergine, Bilancia (I Fatti Vostri)

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa aspettarci dall’anno 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Fox nell’oroscopo del 2020 per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: c’è un certo spirito critico in amore, per questo gennaio, febbraio, marzo e aprile sono sottotono. L’estate è foriera di buone novità. Saturno invita a buttare all’aria tutto quello che non interessa e non piace più. Bisogna fare una scelta entro marzo, perché tra aprile e luglio i giochi sono fatti. Tra agosto e dicembre occasioni in più per rinverdire una situazione professionale con un occhio al portafoglio. La fortuna vede la primavera aiutare a recuperare. Non si devono fare scelte azzardate nella seconda parte dell’anno. Vergine: la relazione sentimentale, per il lungo transito di Venere dissonante, potrebbe mettere sotto pressione tra marzo e agosto. Nulla di grave, ma è probabile che nelle storie con qualche incrinatura ci sarà troppo da dire e troppo poco da fare. Si recupera tra agosto e dicembre. Si pò sorridere se si è interessati più al lavoro che all’amore.

Bilancia: Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2020 gennaio e febbraio sono mesi di ripensamento in amore, se una persona fa delle richieste si può svicolare. La Bilancia ci ripensa e chissà che tra aprile e agosto si possa fare una scelta. Molti si innamoreranno tra primavera e estate. Grande cielo alla fine dell’anno con Saturno che aiuta. Tra gennaio, febbraio e marzo grandi fatiche. Ci si sente seguite dalle persone che più devono seguire, si è stanchi e isolati ma non ci si deve buttare giù perché la seconda parte dell’anno sarà importante. Dall’autunno fino alla primavera il segno sarà tra i più forti. Scorpione: a ribasso i primi tre mesi dell’anno, recupero importante tra maggio e agosto. C’è mancanza di stimoli, non crisi. Si possono trasferire interessi tra l’amore e il lavoro. Si deve essere molto chiari in amore perché si rischia uno stop. Si parte in maniera media per il lavoro, ma Venere aiuta a ritrovare tranquillità. Alcuni percorsi hanno stancato e si dovrà cambiare situazione.

