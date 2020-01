Paolo Fox, oroscopo 2020/ Sagittario, Acquario, Pesci, Capricorno (I Fatti Vostri)

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, che anno sarà per oroscopo 2020 di Paolo Fox?

Andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Fox nell’oroscopo del 2020 per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: questo è un anno in cui ci si può liberare di pesi e situazioni che non vale più la pena portare avanti. Tra aprile e agosto situazione tesa per i rapporti familiari. Non si deve entrare in crisi entro primavera. Tra maggio e giugno ci saranno dei piccoli ripensamento, l’ultima parte dell’anno sarà importante. Novembre e dicembre saranno mesi di forza. Aprile è importante per la fortuna. Tra maggio e giugno Venere opposta crea dei problemi. Capricorno: prima parte dell’anno importante. A luglio ci sarà una fase di calo, ci sarà molta forza di farsi valere. Ci si deve dare da fare fino a giugno sul lavoro con delle scelte belle e importanti. Qualcuno si potrebbe sposare e avere un messaggio importante per la persona amata. Tra ottobre e novembre ci saranno delle scelte vigorose.

Acquario: Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2020 molti si sentiranno di fronte alla necessità di fare le cose nuove. L’amore può riprendere quota. Tra gennaio e maggio ci saranno delle buone intuizioni. Chi avrà una bella intuizione si troverà di fronte a una crescita. Saturno entra nel segno, pronto a regalare delle ottime risposte. Chi ha fatto già delle scelte di coppia raddoppia. Alla fine dell’anno, quando a dicembre arriverà Saturno nel segno consolidamento del segno. Pesci: in amore c’è da preoccuparsi. Non si parla a chi è in crisi, ma a chi ha maturato già delle difficoltà nel 2019. Se si inizia un nuovo amore entro la primavera ci saranno delle diffidenze. Relazioni sentimentali da verificare. Il lavoro non conosce ostacoli, anzi arriveranno delle soluzioni. Cambio di vedute a livello professionale con un salto di qualità verso la fine dell’anno.

