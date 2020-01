PAOLO FOX: OROSCOPO 2020, SAGITTARIO/ Pamela Prati: grande attenzione all’amore!

Cosa dice Paolo Fox con il suo Oroscopo 2020 per il Sagittario?

Fra i nati del segno troviamo Pamela Prati, nata il 26 novembre del ’58, quindi della prima decade. Grazie a DipiuTV, vediamo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per l’Amore: ad inizio anno ci saranno delle crisi per le coppie, anche quelle che stanno insieme da tempo. Maggio spinge a prestare attenzione ai sentimenti, soprattutto perchè il segno tende ad annoiarsi quando ci sono tanti dubbi in una relazione. Maggio e giugno saranno riflessivi, anche se non è esclusa una dose di preoccupazione. Qualcuno potrebbe vivere un ripensamento, sentirsi più solo. Le storie che nascono a maggio sono complesse, magari perchè il partner è già impegnato. Meglio lasciare che il tempo faccia il suo lavoro, anche prima di chiudere tutto. Ad agosto il cielo sarà più sereno grazie a Venere non più opposta. Chi ha vissuto disagi e lontananze in primavera potrà recuperare. Chi ha chiuso una relazione invece si ritrova più sereno, anche perchè il mese regala la possibilità di fare nuovi incontri. In quest’ultimo settore, l’astrologo prevede che le stelle favoriranno chi giocherà tutto sulla sensualità. Qualcuno potrebbe chiudere una storia arrugginita, ma meglio evitare i conflitti con i Pesci, a causa dei disagi che potrebbero crearsi. Stelle utili per chi cerca un figlio, mentre le tensioni caleranno a novembre. Emozioni in più con Bilancia e Leone.

Oroscopo 2020, Sagittario: le stelle del 2020

Maggio sarà utile per i desideri del Sagittario, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, per risolvere problemi familiari e fare qualche spesa. Sarà il mese giusto per mettere un equilibrio fra le entrate e le uscite. I nati del segno sentiranno la voglia di cambiare a luglio, quando ci sarà un’energia migliore. In generale, il Sagittario si sentirà più affascinante, alla ricerca della libertà. I più giovani potrebbero persino cambiare città a fine anno. Il Lavoro vedrà invece nel mese di aprile il periodo più utile, grazie ad una maggiore creatività. Chi ha una crisi alle spalle sarà più sereno. La primavera regala emozioni speciali per il lavoro, nuove proposte in arrivo e guadagni lampo. Anche perchè nella seconda metà del mese la fortuna sarà maggiore. Favoriti i contatti, ma attenzione a rimanere concentrati. Per la Salute, maggio comporterà stress e polemiche a causa di Mercurio in opposizione. L’animo sarà agitato, con un picco di fatica attorno al 16 del mese. Si potrà recuperare energia in estate, soprattutto ad agosto. Il 2020 sarà all’insegna della trasformazione profonda e della fatica mentale.

