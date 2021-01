Paolo Fox, oroscopo 2021: Ariete, Toro e Gemelli/ “Anno fortunato per…”

Paolo Fox, in diretta su Rai 1 nella puntata speciale de I Soliti Ignoti, svela quali saranno i segni fortunati dell’anno 2021. L’oroscopo del 2021 parte con l’Ariete: “Ho delle buone notizie: l’Ariete si libera di un Saturno contro che ha afflitto anche nel 2019. La prima cosa da fare quest’anno è scaricare la tensione, iniziare a programmare la tensione e contare sui mesi migliori.” Le previsioni di Paolo Fox sull’Ariete continuano: “Per esempio febbraio è un mese molto importante così come aprile. Vi ricordo poi sempre che siete un segno molto passionale, per voi la vita è sempre un pochino complicata, perché vi proponete di raggiungere alte vette e non vi accontentate di risultati semplici. Cercate invece adesso di essere più sereni. Sarà un anno di recupero. VOTO 7,5.“

L’Oroscopo 2020 di Poalo Fox per Toro e Gemelli

Si continua su Rai 1 con le previsioni del 2021 per il segno del Toro: “Gli inizi dell’anno sono un po’ sottopressione, quindi il 2021 è l’anno in cui abbandonerete tutte le cose che non vi interessano più. Questo momento di lieve agitazione potrebbe esserci a febbraio. Siete a caccia di certezze, il Toro vive di certezze. Ma i soldi? Risparmiate qualcosa, e questa estate vi vede protagonisti di una bella rinascita. VOTO 6,5“. Infine tocca al segno a quanto pare più fortunato del 2021: I Gemelli. Ecco le parole di Fox: “C’è un segno zodiacale che quest’anno vince ogni sfida ed è il segno dei Gemelli. Anche negli anni difficili i Gemelli hanno sempre una capacità in più rispetto agli altri, riuscite a sfruttare anche le occasioni difficili per migliorarvi. Anche in questo caso ci sarà un febbraio importante, ma anche marzo e aprile. Sono fortunati tutti quelli che lavorano con la creatività. Il 2021 è un anno bellissimo per chi vuole avere un figlio. VOTO 9”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA