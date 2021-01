Paolo Fox, oroscopo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ “Problemi in amore per..”

Paolo Fox, in diretta su Rai 1 nella puntata speciale de I Soliti Ignoti, svela quali saranno i segni fortunati dell’anno 2021. Dopo un inizio dedicato a Ariete, Toro e Gemelli, e una seconda parte con Cancro, Leone e Vergine, tocca ora scoprire cosa accadrà a Bilancia, Scorpione e Sagittario. Per quanto riguarda la prima, Fox ci svela che: “Per la bilancia il 2020 è stato un po’ l’anno del bivio, poi voi siete anche un po’ ansiosi… avete bisogno di coraggio e quest’anno il coraggio arriva e sin da subito. Riuscirete ad iniziare qualcosa di nuovo, anche sul lavoro soprattutto se vi siete fermati. Chissà che non abbiate in mente anche di condividere le vostre emozioni con una persona cara, perché il 2021 è un anno che risveglia persino l’amore. Vi chiedo di essere più forti, credere in voi stessi ed essere attenti a ciò che accade intorno a voi. VOTO 9”

Le previsioni di Paolo Fox del 2021 su Scorpione e Sagittario

Paolo Fox continua svelando l’Oroscopo 2021 per lo Scorpione: “L’anno inizia con qualche tentennamento, per il lavoro, la casa, qualche debituccio… Si inizia dunque un pochino pensierosi, siete in attesa di nuovi progetti, si parte un po’ al rallentatore però poi abbiamo una situazione abbastanza interessante tra maggio, giugno e luglio. Soprattutto giugno sarà un anno importante ma anche dicembre. Un anno in crescendo. VOTO 7.” Infine il Sagittario: “È un anno di recupero molto importante, finalmente riuscirete a muovervi. Credo che avrete molto più ottimismo nelle vene e il fatto di avere una primavera, un marzo e aprile di grande forza, è sicuramente un passo in più per sviluppare nuovi progetti. Un pochino sottotono l’amore, cercate di trovare qualcosa di nuovo ma non fate i birichini.”



