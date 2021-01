Paolo Fox, oroscopo 2021: Cancro, Leone e Vergine/ “Saturno opposto per…”

Paolo Fox, in diretta su Rai 1 nella puntata speciale de I Soliti Ignoti, svela quali saranno i segni fortunati dell’anno 2021. Dopo un inizio dedicato a Ariete, Toro e Gemelli, si continua con Cancro, Leone e Vergine. Ecco le parole sul primo citato: “Il cancro è sempre molto sensibile, troppo… con quel Saturno opposto da un paio di anni, sicuramente ha vissuto con dei limiti, dei blocchi, dei problemi fisici. Allora che succede? Dall’oggi al domani può tornare a splendere il sole nelle vostre vite? Assolutamente sì! Il 2021 è senza Saturno aggiunto, contro. Finalmente quindi inizia una fase migliore, bisogna cercare di recuperare il tempo perduto. Siate più forti. VOTO 8.”

Le previsioni di Paolo Fox del 2021 su Leone e Vergine

Paolo Fox continua poi con le previsioni dell’Oroscopo 2021 per il Leone. “Si parte con dei pianeti in opposizione… Ci sono persone attorno che vi remano contro. Attenzione ai colpi bassi. Febbraio può essere un po’ particolare, il recupero c’è in estate e avrete un mese anche importante, il mese di giugno. Nel complesso è un anno importante, in cui dovete difendervi da qualche attacco. Sicuramente riuscirete ad avere molto di più. VOTO 7”. Si conclude questo secondo gruppo delle previsioni del 2021 di Paolo Fox con il segno della Vergine: “Il 2021 è un anno che vive un po’ di rendita rispetto a quello che c’è stato nel 2020, quindi continuerete ad avere successo. Ci saranno mesi molto importanti come maggio, settembre, e gennaio. VOTO 9”.



