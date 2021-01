Paolo Fox, oroscopo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci/ “Anno caotico per…”

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per il 2021 si concludono con la triade composta da Capricorno, Acquario e Pesci. Partendo dal primo citato, Fox ci svela: “Preparatevi ad un anno certamente interessante. Nel 2020 siete stati tra i più forti e quindi con le spalle larghe affronterete un 2021 che vi darà ancora di più. Con grande serenità cercate di portare avanti quello che vi interessa.” Si va poi avanti con l’Acquario: “Quest’anno il 10 febbraio ci sarà una concentrazione fortissima di pianeti in Acquario, questo significa che il 2021 è un anno che nasce in modo molto caotico e può portare molte tensioni. L’Acquario già nei primi mesi di questo 2021 sentirà di dover rivoluzionare la propria vita. Un anno di caos ma anche di proteste, una situazione dunque non proprio di crescita ma di rivoluzione. Non escludo che qualcuno cambi direzione nella propria vita, cambiando anche lavoro. VOTO 7,5.”

L’Oroscopo 2020 di Poalo Fox per i Pesci

Paolo Fox conclude le previsioni per l’Oroscopo 2021 con il segno dei Pesci. Ecco le sue dichiarazioni: “È un momento in cui avete una risorsa in più da sfruttare. È un anno interessante in cui avrete due picchi: giugno e dicembre. Immagino che dovrete programmare qualcosa di nuovo nei primi mesi e poi di perfezionare tutto da dicembre in poi. Diciamo che il vostro anno sarà dunque il 2022. VOTO 7,5.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA