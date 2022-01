Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri: le previsioni per l’Ariete

Cosa accadrà nel nuovo anno? Paolo Fox nel corso dell’ultima puntata del 2021 de I fatti vostri ha svelato il suo oroscopo 2022 per quanto riguarda i segni del fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo cosa accadrà e, soprattutto, se sarete fortunati o meno.

Oroscopo 2022 di Simon & The Stars, Classifica dei segni/ Al top Ariete, Gemelli e…

Partiamo innanzitutto da coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete. Il 2021 a tratti ha portato qualcosa di buono, ma verso gli ultimi mesi ha creato non pochi problemi. Il nuovo anno potrebbe tuttavia riservare sorprese. L’ingresso di Giove nel vostro segno, rappresenta una risorsa in più. I nati fra marzo e aprile sono i più forti. I prossimi mesi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno importanti soprattuto per l’amore.

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2022: Leone e Sagittario che anno sarà?

È adesso il momento di scoprire cosa ha previsto l’oroscopo Paolo Fox 2022durante l’ultima puntata dell’anno de I fatti vostri per i nati sotto il segno del Leone. L’amore parte in maniera sbandata, Venere vi osserverà da lontano per i primi tre mesi dell’anno. Attenzione in particolare alle relazioni che hanno vissuto una crisi, ma anche alle questioni lavorative. Avete lottato nel 2021 contro un Saturno opposto e ora bisogna guadagnare. Maggio e luglio saranno mesi importanti, ad agosto avrete Venere nel segno. Maggio nel dettaglio sarà anche caratterizzato da Giove in transito e durante l’estate firmerete accordi importanti.

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Sagittario, infine, l’inizio dell’anno non regalerà grandi gioie. Ci vuole attenzione soprattutto per il rapporto con gli altri ed in particolare nelle relazioni di coppia. Maggio e giugno saranno mesi di cambiamenti che vi rimetteranno in pista. L’estate però per fortuna sarà piena di novità, merito del transito di Giove favorevole, che vi aiuterà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA