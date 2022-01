Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Aquario

Oroscopo 2022 di Paolo Fox a I fatti vostri: Gemelli

Come da tradizione nell’ultima puntata dell’anno de I Fatti Vostri è stato presentato l’Oroscopo Paolo Fox 2022 per i 12 segni zodiacali per l’anno che inizia. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 2022 per i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Aquario. Per i Gemelli se ci sono questioni da risolvere, state attenti perché prima di maggio non ci saranno cambiamenti. Sarà con il transito di Giove, tra maggio e ottobre, che le cose inizieranno a cambiare e migliorare. Sul lavoro aprile sarà un mese operativo. La parte centrale dell’anno sarà molto importante, dopo il 23 giugno potrete avere una bella notizia. Ci sarà un bellissimo Trigono tra Marte e Saturno tra settembre e ottobre. Tutta la seconda parte dell’anno vi proteggerà nelle questioni lavorative. Attenzione a qualche disputa legale, ma le soddisfazioni arriveranno in primavera.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 l’anno inizia con qualche dubbio in amore per la Bilancia, d’altronde il 2021 vi ha delusi verso la fine. A marzo Venere sarà in splendida posizione, maggio e giugno saranno mesi di forza per fare scelte d’amore. Anche ottobre sarà un mese intrigante. Per quanto riguarda il lavoro muovetevi entro aprile, prima che Giove entri in opposizione. Non sarà un cielo difficile nella seconda parte dell’anno, anche perché, Saturno è dalla vostra parte nella seconda parte dell’anno, ma dovrete rivedere alcuni accordi. L’Acquario parte bene per i sentimenti: a marzo Venere sarà nel segno. La prima parte dell’anno è molto favorevole per amore e lavoro. Giugno luglio saranno i mesi migliori per firmare contratti. Saturno resta nel segno, state attenti alle questioni economiche. Attenzione nei mesi di marzo e aprile.

