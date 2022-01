Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri: le previsioni per Cancro

Consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2022: l’esperto ha dettato le sue previsioni nel corso dell’ultima puntata dell’anno de I fatti vostri. In questo approfondimento vedremo cosa ha preannunciato per i segni d’acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci.

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Innanzitutto partiamo con coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Ci sono state forti opposizioni planetarie nel 2021 e vi siete un pochino isolati. Purtroppo non andrà subito meglio nel nuovo anno. State attenti tra gennaio e febbraio. Successivamente la situazione migliorerà e potrete tirate un sospiro di sollievo. Aprile sarà un mese interessante per relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio. Luglio sarà il mese che finalmente premierà i sentimenti, così come la seconda parte del nuovo anno.

Leone, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Diletta Leotta a Lorella Cuccarini, previsioni dell'anno

Oroscopo Paolo Fox 2022, che anno sarà per Scorpione e Pesci?

Continuiamo con il vedere le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2022 a I fatti vostri. Per quanto riguarda i nati sotto il segno dello Scorpione, invece, ci sono cambiamenti in vista. Febbraio e marzo saranno per voi mesi importanti anche per le questioni d’amore. Giove sarà presente nel vostro cielo e vi premierà. L’unico mese sfavorevole per l’amore sarà quello di giugno, ma non temete: vi consolerete presto a luglio, che sarà un mese di grandi soddisfazioni.

Infine, uno sguardo alle sorti dei Pesci: le notizie sono piuttosto positive. Il transito di Giove regala indicazioni utili per affrontare meglio il futuro. Aprile sarà caratterizzato dalla presenza di Venere, maggio invece di Giove. L’importante è rinnovarsi. Fortuna soprattutto in amore: se avete una persona che amate il 2022 sarà l’anno del matrimonio e dell’arrivo di figli. Tra gennaio e giugno potrete fare qualcosa di più per voi stessi anche in ambito lavorativo.

Pesci, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Massimo Giletti a Caterina Balivo, previsioni nuovo anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA