Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo 2022 di Paolo Fox a I fatti vostri: le previsioni per il segno del Toro

Cosa ci riserverà l’anno nuovo? Come da tradizione Paolo Fox ha proposto il suo Oroscopo per il 2022 durante l’ultima puntata dell’anno de “I Fatti vostri”, in onda venerdì 31 dicembre su Rai 2. Vediamo le previsioni per i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno. Per i nati sotto il segno del Toro gennaio sarà un mese che porterà buone risorse, con Venere importante. Urano è da tempo nel vostro segno, dal 2020, e sta portando cambiamenti che consoliderete nel nuovo anno. Giove toccherà il settore delle conoscenze. Luglio sarà un mese importante per le relazioni d’amore. Resta un Saturno particolare, fate attenzione alle spese. La prima parte dell’anno funzionerà bene, soprattutto per i sentimenti. Il lavoro sarà stancante poi vi riprenderete tra maggio, giugno luglio. Attorno al 13 luglio arriveranno buone novità.

Acquario, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Alessandra Mastronardi a Michelle Hunziker, previsioni nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2022, che anno sarà per Vergine e Capricorno?

La Vergine ha già impostato questioni di lavoro, difficilmente cambierete rotta. Ma all’inizio del nuovo anno Giove sarà opposto: non aprite dispute sul lavoro nei primi mesi del 2022. L’amore premia a febbraio e anche giugno, con Mercurio e Venere in ottimo aspetto. Febbraio sarà un mese di successi anche sul lavoro. Marte premia nel mese di luglio, la fase estiva sarà la più intrigante. Il Capricorno sarà una superstar fino ad aprile. Da maggio metterete in discussione alcune questioni lavorative, che vi porteranno a porre nuove condizioni. In alcune relazioni vi troverete a fare braccio di ferro, attenzione a non alzare troppo il tiro. Il transito di Giove tra maggio e ottobre può creare alcuni dubbi. Meglio sfruttare la prima parte dell’anno, sopratutto i primi quattro mesi: Venere e Marte saranno attivi fino a marzo.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 dicembre 2021/ Pesci, Cancro e Scorpione: Giove a favoreSagittario, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Maria De Filippi a Nino Frassica, previsioni nuovo anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA