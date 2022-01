Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Ariete, Toro, Gemelli: successi e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox 2022 torna a caratterizzare lo speciale de I Soliti Ignoti nel corso della puntata dedicata alla Lotteria Italia. Paolo Fox ha analizzato come sarà l’anno dei 12 segni zodiacali. Tra amore, lavoro, soldi, opportunità e salute, cosa succederà ai 12 segni? Nel primo spezzone dell’oroscopo Paolo Fox, l’astrologo ha analizzato il 2022 di Ariete, Toro e Gemelli. Per loro sarà un anno importante: tanti, infatti, i successi nel lavoro e non solo.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2022: L’ANNO DELL’ARIETE

Ariete: questo è un anno importante per voi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 sta per arrivare Giove. Abbiamo il 2022 e il 2023: nel primo Giove fa una comparsata, nel 2023 diventa stabile. Tutti quelli che hanno ritardato scelte potranno piano piano recuperare. Gli inizi sono un po’ a rallentatore, bisogna mettere a posto delle cose, ma a maggio arriverà Giove che sarà persino complice dell’amore. Le vostre idee spesso sono veloci e producono danni irreparabili. Maggio e giugno sono i mesi più importanti per l’Ariete. Quest’anno comporta anche cambiamenti a livello personale. Tutto quello che fate è per riabilitarvi. Giove, che rappresenta la legge, vi porterà belle notizie. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 per le coppie in crisi, può capitare tra gennaio e febbraio che alcuni Ariete si sentano un po’ lontani dal partner. Siete presi dal lavoro e date meno peso ai sentimenti. Non litigate e cercate di trovare i giusti ritmi.

L’ANNO DI TORO E GEMELLI SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX 2022

La grande novità del Toro è il transito di Uranio nel segno. Chissà che negli ultimi due anni voi non abbiate cambiato traiettoria, trasformazioni importanti che hanno rivoluzionato la vostra vita. Gennaio e febbraio sono mesi utilissimi per rivoluzione tutto. Forse ultimamente non siete stati bene ma iniziate l’anno pensando di dover star bene. Luglio sarà un momento importante. Tutto il 2022 parla di successo. In amore dovrete essere molto solidi.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 per i Gemelli sarà un anno importante. Saturno protegge il vostro segno zodiacale. Questo inizio di anno è importante per vivere le relazioni sociali al meglio. Giove transita tra il settore del lavoro e delle conoscenze. Giugno e luglio saranno importanti. Sarà un anno fondamentale per il successo ma dovrete rivedere alcune scelte. Se avete due storie in ballo o se avete delle idee vaghe, devo dire che i mesi di giugno e luglio saranno importanti.

