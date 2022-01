Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Prosegue con l’oroscopo Paolo Fox 2022. Nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti, che assegna i premi vincenti della Lotteria Italia e che vede Mara Venier come protagonista, l’astrologo fa le sue previsioni per l’anno in corso. Bilancia avrà un anno contrastante. Tanti i dubbi, ma in primavera arriverà un buon momento con una ripresa importante. Per lo Scorpione, i pianeti sono favorevoli. A volte ci saranno angosce, ma aprile e maggio saranno importanti. Sagittario ha perso un po’ di fortuna ma è un anno propizio per fare grandi passi. Ecco le previsioni per i quattro segni nell’anno 2022.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2022: TUTTO SULLA BILANCIA

Bilancia ultimamente si è reso conto che non è concentrato sulle persone giuste. Siete pieni di dubbi. Vi chiedete se certe cose le volete ancora fare e tornare sui vostri passi. Di solito siete determinati ma ora non è così. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è importante che qualcuno vi guidi, avete bisogno di protezione. Saturno è ottimo per tutto l’anno. I vostri successi ci saranno. Mi piace questo cielo per i sentimenti a marzo. Sarà un mese importante. In primavera si riparte.

OROSCOPO PAOLO FOX 2022: L’ANNO DI SCORPIONE E SAGITTARIO

Cari Scorpione, non avrete quasi mai pianeti storti, a parte giugno per l’amore. C’è un percorso che tu puoi seguire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox lo scorpione ogni tanto ha angosce, paure di mostrarsi in maniera sbagliata. Sapete quando commettete un errore? Quando avete un atteggiamento aggressivo. Aprile e maggio sono mesi importanti. Giove e Marte avranno un aspetto eccellente a maggio.

Un segno che aveva perso un po’ di fortuna è il Sagittario. Ultimamente a voi sono mancati i bersagli, come se foste chiusi in un recinto. Dal punto di vista sentimentale tra gennaio e aprile qualche discussione ma un buon giugno. Se avete iniziato da poco un progetto o un programma non sarà proprio come volete voi.oSecondo l’oroscopo Paolo Fox potreste trovarvi a giustificare le vostre scelte. Avete un cielo utile per chi vuole sposarsi o convivere: voi vi stancate facilmente delle persone che avete attorno, attenzione. Estate di grande passione.

