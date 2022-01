Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Cancro, Leone, Vergine: attenzione ai soldi

Nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla Lotteria Italia, è tornato il classico appuntamento l’oroscopo Paolo Fox 2022 sarà l’anno dei 12 segni zodiacali. Per il Cancro sarà un anno di riflessione. Il segno, molto dolce, dovrà comunque qualche pensiero di troppo soprattutto nei rapporti. Per il Leone sarà un grande anno, con novità soprattutto sul lavoro. Così come il Cancro, però, bisognerà prestare attenzione ai soldi. Per quanto riguarda il segno della Vergine, novità dal punto di vista professionali, con grande successo soprattutto nel mese di febbraio.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2022: L’ANNO DEL CANCRO

Cancro, voi avete questo sapore agrodolce nella vita. Siete dolcissimi, date tanto agli altri, ma ogni tanto vi fermate a riflettere. Qui devo prendere il discorso del 2021. State ripensando alla vostra vita, a quello che avete fatto. Venere opposta rappresenta un disturbo e vorreste che gli altri vi comprendessero senza parlare. A volte siete enigmi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 voi siete grandi persone, espansive, dolci, ma a volte nascondete dei segreti. A gennaio e febbraio bisogna stare attenti nei rapporti, ci saranno cose da rivedere. Nei primi 4 mesi sarà importante risolvere qualche problema economico. La seconda parte dell’anno sarà importante.

OROSCOPO PAOLO FOX 2022: L’ANNO DI LEONE E VERGINE

Leone: avete una grande testa. Il 2021 lo avete chiuso con Saturno opposto. Ad un Leone se tu dici: “Questa cosa non la fare”, è il momento che la fa. Il premio per il 2022 c’è. State lottando veramente contro tutto: se è arrivato da poco un incarico, se in questi giorni verrà una bella proposta, ve la meritate. Attenti però agli invidiosi. Maggio importantissimo per il lavoro. Attenti ai soldi.

Vergine ha un grande cielo per il 2022. Gennaio e febbraio sono mesi importanti. L’oroscopo Paolo Fox 2022 viaggia su due binari. Avete Giove in opposizione: certe cose le state facendo perché avete promesso di farle ma tanti nati vergine stanno pensando che devono prendere anche in maniera benevola e chiedere qualcosa di più. Siete dunque in trattativa. Grande successo a febbraio per il lavoro e l’amore. I vergine si dice sono un po’ freddini ma non è così. Siete amanti della privacy.

