Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ L’anno di Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2022 protagonista su Rai 1 Amadeus ha condotto una puntata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla Lotteria Italia. La serata ha visto tra gli ospiti anche Paolo Fox, che ha analizzato l’anno appena cominciato per i 12 segni dell’oroscopo. Come sarà il 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci? Per il Capricorno sarà un anno di ambizione, in lavoro ma anche in amore. L’Acquario, invece, prenderà delle decisioni controvoglia e con un po’ di stanchezza. Per i Pesci è un anno di grandi prospettive.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2022: L’ANNO DEL CAPRICORNO

Capricorno, io sono dalla vostra parte già dal 2020. Io dissi che era un segno forte ma non era su quell’anno. Dal 2020, anno difficile, avete maturato grande consapevolezza che quest’anno diventa maggiore. Ricordiamo che questo è il segno degli ambiziosi. Si può essere ambiziosi per il lavoro e per l’amore. Se c’è una persona cara, muovetevi. Secondi l’oroscopo Paolo Fox 2022 i primi mesi saranno importanti. Questo segno non accetta ruoli di secondo piano. Giove nei mesi di aprile, maggio e giugno vi mette in guardia da azioni sbagliate. Spesso volete far tutto da soli per non commettere errori ma così facendo vi stancate moltissimo. Se avete un rapporto con un Pesci, Toro o Scorpione, potrà essere un legame importante. Attenti anche ai soldi.

OROSCOPO PAOLO FOX 2022: L’ANNO DI ACQUARIO E PESCI

Per l’Acquario, il segno della libertà, c’è stanchezza. Ci sono decisioni che devono essere prese controvoglia. Avere Saturno nel segno significa rispondere agli altri delle proprie responsabilità e capacità. C’è un po’ di pressione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 l’amore è protetto ma molti acquario pretenderanno di vivere delle emozioni in più. L’acquario sta bene quando vive un rapporto che è anche un’amicizia amorosa. Questo può portare ad una messa in discussione di un rapporto.

Per i Pesci, un segno di sognatori, se c’è dissociazione tra quello che volete e che fate, state male. Avete un bellissimo transito di Venere, Marte e Giove per il lavoro: questo è l’anno delle grandi prospettive. Se avete vissuto una separazione o un tradimento andate oltre. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 se invece avete un grande amore, questo è l’anno della fertilità e del matrimonio che soprattutto durante l’estate potrebbe portarvi dei vantaggi. Vi chiedo di essere sereni. Non date spazio a persone che hanno creato nella vostra vita disagi.



