Paolo Fox Oroscopo 21 aprile 2020: scopri le previsioni di Leone, Ariete, Vergine. Oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per la Leone di Paolo Fox

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista e ora soffermiamoci su Leone. Il segno sa che Saturno in opposizione crea tensioni. Ci si è decisamente stancati. Questo è l’anno in cui saremo tutti ripartiti da zero. Non si fanno mai le previsioni dell’anno ma dei segni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

L’Ariete ha una Luna nel segno, grande impeto ed energia, ce ne vuole ora per superare i trascorsi, con Marte favorevole inoltre la buona vitalità si trasmette ad un livello sentimentale. Chi può avere affianco la persona giusta può confermare l’unione. Chi vuole fare incontri, anche virtuali, certo ha possibilità di vivere le emozioni in più. Giove dissonante parla di questioni part-time irrisolte. Da inizio anno c’è una situazione precaria.

Oroscopo della Vergine secondo le previsioni di Paolo Fox

La Vergine è uno dei segni più forti insieme al Capricorno, nei periodi difficili c’è chi guadagna di più rispetto al passato in termini di considerazione e stima, ma anche di responsabilità. Quando ci sono momenti complicati non si può gestire al meglio il futuro. Presto si è chiamati a fare cose che sono state interrotte.

Pubblicità

Paolo Fox, scopriamo la giornata dell’Acquario

L’Acquario cerca soluzioni con se stesso, fosse per il segno si vivrebbe in modo molto più trasgressivo. In isolamento c’è più voglia di fare una certa vita. Magari non ci si sentiva pronti a sfidare il destino. Si è governati da Urano e si decide sempre dall’oggi al domani. Certe relazioni possono dare rabbia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA