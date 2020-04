Paolo Fox Oroscopo 21 aprile 2020: scopri le previsioni di Scorpione, Cancro, Pesci. Oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Scorpione, il punto dell’oroscopo del giorno

Su LatteMiele torna l‘oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per Scorpione. Il segno è arrabbiato perché le cose non vanno bene, si è nervosi anche nelle piccole cose. Queste sono cose che infastidiscono, avere Marte dissonante indicata perdita della pazienza, probabile in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Cancro?

Il Cancro deve sfruttare questo periodo perché Saturno non è opposto, questo periodo andrà avanti tutta la settimana. Se fino a poco tempo fa si è dovuto lottare con un provocatore o per difendersi si è diventati provocatori, adesso pare che ci sia più libertà di azione e questo indica lotta. In amore si devono eliminare vecchie malinconie e rancori, se non ci si trova forse è perché ci si sente scottati.

Capricorno, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Il Capricorno riesce a fare progetti a lunga scadenza, si detesta ragionare sul domani, si preferisce programmare il dopodomani. Questo è un augurio che si fa. Si sa che per il segno in questione le cose più belle arrivano solo dopo studio e meditazione. In maniera paradossale più si soffre e più si cresce. Da fine giugno inoltre ci saranno tante soluzioni da risolvere.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci devono parlare anche con moltissima cautela, essere cauti nel weekend è necessario, non tutte le coppie sono in crisi, ma attenzione se si sono vissute alcune relazioni trasgressive. Ci si è trovati ad avere a che fare con persone, che sembravano dalla propria parte ma non lo sono. Bisogna stare attenti e se si è data troppa libertà, se non si rispetta sè stessi e si dà carta bianca ad altre persone non ci si deve lamentare se le cose in seguito non si sbloccano.



