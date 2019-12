Paolo Fox, oroscopo 21 e 20 dicembre/ Gemelli, Sagittario, Pesci: i segni al top

OROSCOPO 20 DICEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top di oggi 20 Dicembre. Toro: amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque. Si è intensi nelle relazioni, molto forti e forse troppo gelosi. Si vogliono avere rassicurazioni, quando si cercano grandi progetti e programmi si cercano dei riferimenti attorno. Gemelli: amore e lavoro cinque stelle, fortuna quattro. C’è un recupero, questo è un indizi di una situazione di grande impeto che ci sarà anche nelle prossime settimane. Sagittario: amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque. C’è da dire che c’è una grande voglia di vincere e sicuramente il segno sarà vincente. Pesci: amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro. Si devono sfruttare queste indicazioni buone delle stelle, ma non c’è qualcuno che può suggerire dove andare. Non c’è un navigatore stellare dell’amore.

OROSCOPO: I SEGNI AL TOP DEL 21 DICEMBRE 2019 SECONDO PAOLO FOX

Ecco i segni al top di domani 21 Dicembre 2019 estrapolati dall’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni de I Fatti Vostri. Gemelli: amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque. Dopo questo 2019 un po’ complicato, per alcuni da dimenticare, ci si prendono delle rivincite. Scorpione: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque. Venere permetterà di mettere in chiaro qualche sospeso, delle discussioni andrebbero evitate in questo momento. Sagittario: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque. Da oggi c’è Venere favorevole che è un ulteriore indizio di fortuna per le amicizie e per le relazioni. Si trascinano tutte le persone che vogliono bene, dispensando anche fortuna. Pesci: amore e lavoro cinque stelle, fortuna quattro. Si deve invertire la marcia se ci sono rapporti inutili perché il periodo aiuta a sviluppare emozioni. Ma ci si deve concedere senza ritrosie.

