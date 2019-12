Paolo Fox, oroscopo 21 e 20 dicembre/ I segni flop: Ariete, Capricorno, Cancro e…

OROSCOPO 20 DICEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI OGGI

Procediamo con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con quelli che invece si possono considerare segni flop. Ariete: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. C’è una Luna un po’ storta. Questa Luna dissonante può portare dissenso. Ci si deve muovere con prudenza ed evitare di pensare che nel lavoro se le cose non vanno bene debbano andare per sempre così. Capricorno: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Oggi si è un po’ giù di corda. Si è contrariati e si dovrà fare attenzione in famiglia. Di solito quando il Capricorno è contrariato si mette in un angolo e non parla, ma c’è sempre un motivo.

OROSCOPO: I SEGNI AL FLOP DEL 21 DICEMBRE 2019 SECONDO PAOLO FOX

Vediamo quelli che sono i segni che si possono considerare all’ultimo gradino della scala, quelli flop dell’oroscopo. Ariete: amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro. Il prossimo è un anno importante. Molte delle cose che si stanno facendo ora riprenderanno quota da gennaio. Cancro: amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro come ieri. Questo è un periodo che porta spesso a sbuffare e a dire “Che fatica”. Forse è il caso di prendersi una pausa per cercare un po’ di rifiatare, gli ultimi giorni sono stati un po’ complessi, staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore.

