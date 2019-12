Paolo Fox, oroscopo 21 e 20 dicembre/ Leone, Vergine, Scorpione i segni in crescita

OROSCOPO 20 DICEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

Diamo uno sguardo a quei segni che si possono considerare in crescita secondo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Leone: segno in crescita rispetto a ieri con cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Si devono sfruttare queste 48 ore per i sentimenti e per le relazioni. Capricorno: oggi si migliora leggermente con amore quattro stelle e lavoro e fortuna tre stelle. Sul piano pratico delle questioni economiche si è ancora un po’ sotto pressione. Acquario: proprio come ieri amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro. Per alcuni è un rischio innamorarsi, per altri una grande scoperta oppure un vero miraggio. Però il segno si avvicina ai sentimenti.

OROSCOPO: I SEGNI IN CRESCITA DEL 21 DICEMBRE 2019

Sempre seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox vediamo i segni definiti in crescita di domani. Vergine: amore tre stelle, lavoro e fortuna quattro. Il segno è in pole position e può andare anche molto più lontano. Scorpione: amore, lavoro e fortuna quattro stelle. Gli incontri sono favoriti e ci si deve distendere, rilassare e concedere un po’ di serenità. Da oggi questa Venere è un po’ compromettente. Acquario: amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro. Si è innamorati e si potrà rischiare l’amore.

