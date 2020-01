Paolo Fox, oroscopo 21 gennaio a I Fatti Vostri/ Cancro e Capricorno al top!

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: Vergine, Bilancia e Pesci in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni a quattro stelle: Vergine, Bilancia e Pesci. Vergine: sta al segno fare il proprio gioco, sfruttando un cielo molto interessante. Non è che le cose accadono a prescindere per via del bel cielo. Si è il segno della tradizione e dell’esperienza, spesso nel passato si possono trovare delle soluzioni per il futuro. Momento importante per relazioni e lavoro, la Venere è opposta e porta a un distacco dalla persona amata. Bilancia: cielo importante perché si stanno per fare delle scelte importanti. E’ molto importante dire quello che si pensa e non quello che la gente vuole sentire. Bisogna fare attenzione perché poi si da addosso recriminando a se stessi di non essere stati chiari fin dall’inizio. Pesci: l’augurio è di riprendersi al più presto, questa situazione di tensione si risolverà. Alcune problematiche che arrivano dal punto di vista fisico sono generate dal sentirsi sottotono e sotto pressione.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri: Cancro e Capricorno al top!

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni a cinque stelle: Cancro e Capricorno. Cancro: si deve riflettere bene delle scelte fatto. Nonostante Venere sia positivo ora si deve fare attenzione a Giove e Saturno opposti. Ci si deve occupare dei sentimenti. Stelle per le relazioni, perché in questo periodo si “acchiappa” di più, si incuriosisce. Ci si può far prendere da una relazione per un segno che è molto passionale ed attratto dagli aspetti intimi delle relazioni. Capricorno: è molto importante che siano chiare diverse situazioni. C’è un cielo molto forte. Si può vivere in molti modi un momento favorevole per quanto riguarda il momento astrologico: dalla finestra aspettando o scendendo in piazza manifestando le proprie idee. La seconda è la migliore. Se c’è un buon oroscopo e non si fa nulla magari si sta bene ma non si arriva da nessuna parte. L’unica accortezza è che se da poco si vive una storia d’amore prima di lasciarsi andare definitivamente si deve aspettare febbraio che è un mese importante e avrà il potere di far risalire in superficie le verità nascoste.

