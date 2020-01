Paolo Fox, oroscopo 21 gennaio a I Fatti Vostri/ Toro, Scorpione e Sagittario giornata nera!

Oroscopo Paolo Fox, i segni a fondo classifica: Toro, Scorpione e Sagittario

Partiamo dal fondo nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a due stelle: Toro, Scorpione e Sagittario. Toro: si fanno due conti, se non corrispondono alla realtà ci si può innervosire. C’è voglia di innamorarsi e se lo si è si conferma. Si tiene alla famiglia. Si cercano punti di riferimento stabile. Sarà un anno importante con la primavera che verificherà queste indicazioni. E’ chiaro che c’è un divario tra la realtà e la fantasia. La speranza è quella di portare a verificarsi di cose importanti nella vita, ma si deve capire con attenzione come. Scorpione: il segno è meno forte perché collima con una situazione non facile fisicamente. Attenzione ai malesseri stagionali che influiscono sulla condizione. Sagittario: c’è bisogno di colori, emozioni e relazioni. L’età non si misura alla anagrafe, ma rispetto alle esperienze fatte. Se ne sono state fatte poche si è in deficit di emozioni e si deve recuperare. Un Sagittario che fa sempre le stesse cose da anni non può essere felice. Si deve ribaltare la situazione a favore. La fatica però in certe giornate si fa sentire.

Oroscopo: Ariete, Gemelli, Leone e Acquario i segni in difficoltà

È ora il momento di soffermarci sui segni a tre stelle con Ariete, Gemelli, Leone e Acquario sull’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si è per la verità. Se si dovesse indorare la pillola si potrebbe parlare del periodo stratosferico. Nonostante questo si vive un momento in cui ci si sente rallentati. Alcuni progetti non sono gestibili, ma il problema è solo di tempi che si devono aspettare. Presto arriveranno delle occasioni. Gemelli: questo è un periodo strano per i sentimenti, il consiglio è quello di navigare a vista per quanto riguarda l’amore. Se si ha già una storia si registra un piccolo distacco. Leone: si è sempre di riferimento per tutti. Le emergenze degli ultimi mesi sono state pesanti quasi che si creda che le cose non possono cambiare. Si tratta di un oroscopo importante. Acquario: non si è vissuto un 2019 molto facile, anzi è stato faticoso. Saturno arriva per revisionare i conti tra qualche settimana. C’è qualcosa da mettere a posto per stare meglio e fare piazza pulita di cosa non funziona più.

