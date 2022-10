Paolo Fox, oroscopo 21 ottobre I Fatti Vostri/ Classifica segni: da Ariete a Leone

Siamo pronti anche oggi, venerdì 21 ottobre 2022, per l’oroscopo di Paolo Fox, la consueta classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri. Oggi giornata non proprio semplice per i nati sotto il segno dell’Ariete. “Ariete, due stelle. Da qualche tempo c’è una battaglia continua, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Vi mettete in gioco in situazioni che non avete mai provato prima, volete rischiare e non dovete arrabbiarvi tanto se vi trovate in condizioni di scompenso. Questa settimana si chiude in maniera agitata soprattutto domenica: scontri si alimenteranno. Sembra che dobbiate guadagnarvi ogni giorno la fiducia di chi vi sta attorno, da prossima settimana andrà molto meglio. Pesci, ultimo colpo di coda di un periodo che dal 23/24 diventerà molto importante. Volete essere coccolati, e se c’è una fragilità voi la mostrate ma occhio a non mostrarvi troppo vittime del destino, voi il destino lo guidate. In questo weekend, recupero domenica”.

L’oroscopo di Paolo Fox, con la classifica dei segni di oggi, 21 ottobre 2022, prosegue con il Cancro: “Tre stelle per il Cancro. Ci sono persone che non capiscono la vostra intraprendenza ed emotività, in certi momenti anche voi non vi spiegate. In amore vorreste che il partner capisse al volo cosa non va, ma non sempre capita. Vedrete che presto avrete una novità, amore ancora sotto pressione. Acquario, tre stelle. Vi chiedo attenzione in amore, posso immaginare che se c’è una persona un po’ ossessiva possiate metterla da parte. L’Acquario pensa che sia molto importante in amore confrontarsi, se due persone stanno sempre assieme su cosa si confrontano? Invece è bello ogni tanto vivere cose diverse per poi ritrovarsi e parlare. Molti Acquario necessitano di un confronto mentale: dalla prossima settimane passioni un po’ sotto la lenta d’ingrandimento. Quattro stelle per il Capricorno. Voi siete roccia, anche se piove la roccia rimane lì. Ma cercate di mediare e non rimanere sempre spigolosi: se avevate in mente un progetto sarà di successo”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 21 OTTOBRE 2022, LA CLASSIFICA: DA TORO A LEONE

Continuiamo a snocciolare l’oroscopo di Paolo Fox con la classifica dei segni zodiacali di oggi con il Toro: “4 stelle: in estate un sacco di fastidi e vi siete un po’ smarriti. Controllate i conti, se c’è un problema di un ex mettete tutto in regola, fine settimana generoso e domenica giornata per parlare d’amore. Quattro stelle per i Gemelli. Tutto ciò che state facendo per emergere dal punto di vista mentale è importante. Il confronto fra ciò che siamo oggi e quello che siamo stati ieri è sempre utile. Sagittario, quattro stelle, tante emozioni nella vostra vita. Vi trovate in una condizione migliore e amate con più semplicità”.

La classifica dei segni zodiacali di oggi, 21 ottobre, dell’oroscopo di Paolo Fox, si chiude così: “5 stelle per lo Scorpione, progetti importanti in questo momento, riceverete qualche soddisfazione fra oggi e domani, soprattutto da persone che considerate vere e non dai potenti. Vergine, bene il fine settimane e lunedì importante, dominio delle proprie azioni e voglia di ricominciare. Bilancia, non dovete perdere di vista l’amore soprattutto domenica visto che la Luna sarà nel segno, e infine il Leone, avere un Giove importante aiuterà. Se c’è un contenzioso d’amore aperto parlatene domenica perchè da lunedì sarà tutta un’altra storia”.











